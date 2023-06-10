余 虹

中国继续同沿线国家高质量共建“一带一路”，必将不断增进开放合作，促进互利共赢、共同发展

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。截至目前，中国已同150多个国家和30多个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，许多国家选择将自身发展战略与共建“一带一路”倡议相对接。10年来，共建“一带一路”倡议拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困。2013年到2022年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，年均增长8%。这些数据表明，共建“一带一路”倡议受到沿线国家广泛欢迎，取得了丰硕成果。

共建“一带一路”充分展现中国推动开放发展的坚定决心。面对逆全球化思潮抬头、地缘政治博弈加剧以及新冠疫情冲击等不利因素，中国持续推进共建“一带一路”高质量发展，以实际行动向世界分享中国市场机遇，积极推动构建开放型世界经济。中国企业深度参与区域和全球产业链分工，助力发展中国家推进工业化进程。共建“一带一路”框架下的大量合作项目帮助沿线国家加快基础设施建设，提升物流运输能力与效率，便捷人员流动，释放经济增长潜力，增强经济竞争力。

中老铁路是共建“一带一路”的标志性工程。这条铁路使老挝从“陆锁国”变为“陆联国”。通过该铁路，中国生产的化肥、电子通信、汽车零配件等产品更便捷地出口到老挝，橡胶、稻米、木薯等老挝优质农产品更便捷地进入中国市场，双方贸易规模和水平得以提升。该铁路还带动了老挝沿线地区的物流运输、商贸和旅游业发展，为老挝人民提供大量就业机会。中老铁路改变老挝国内交通运输格局，改善区域间互联互通，生动体现了中国长期坚持的互利共赢理念。

中国企业深耕“一带一路”沿线国家，抓住新的市场机遇，扩大对外投资，积极拓展双边经贸联系。目前，共建“一带一路”合作正在向新兴制造业、新能源、数字经济和卫生医疗等诸多领域延伸。例如，中国汽车企业比亚迪首个海外乘用车生产基地落户泰国。中国企业对泰国新能源汽车产业的投资带来相关产业链和技术，助力泰国经济转型和绿色发展。此类合作项目不仅有利于中国企业利用自身技术优势挖掘新兴市场的发展机遇，也有助于深化东盟国家同中国在制造业等领域的合作。

后疫情时代，各国迫切需要合力建设开放型世界经济，打造更具韧性的区域和全球产业链。中国的行动对实现这一目标非常重要。中国坚持扩大高水平对外开放，人员、货物、资金和技术跨境流动更加便捷。中国开放发展的活力不断增强，为世界经济复苏贡献了更强动力。

一个更加开放的中国将在世界经济中发挥更加重要的作用。中国继续同沿线国家高质量共建“一带一路”，必将不断增进开放合作，促进互利共赢、共同发展。

（作者为新加坡国立大学东亚研究所高级研究员）

《 人民日报 》（ 2023年06月10日 03 版）

(责编：毛思远、白宇)