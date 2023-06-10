新华社北京6月9日电 6月9日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

卢胡特通报了近期访华情况，表示衷心钦佩习近平主席的卓越领导力和治国理政重要思想理念，对中国共产党团结带领中国人民脱贫攻坚和全面建成小康社会成就有了更深入了解。印尼希望借鉴中国推进改革开放、致力高质量发展的有益经验，深化各领域务实合作，造福两国人民，将加快推进重点合作项目，全力保障雅万高铁如期启用，充分发挥其示范效应。印尼对下阶段高层往来充满期待，将以两国元首重要共识为指引，推进印尼中国命运共同体建设。

王毅说，在习近平总书记领导下，全党全国人民上下一心，秉持新发展理念，坚持高质量发展，全面推进中国式现代化，正在朝着中华民族伟大复兴目标迈出坚实步伐。中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体重要代表，有着相似的历史遭遇和相同的奋斗追求，我们愿加强治国理政经验互学互鉴，加快各自发展振兴。

王毅表示，在双方共同努力下，两国全方位合作顺利推进，共建“一带一路”旗舰合作项目雅万高铁启动联调联试，朝着全线开通运营迈出重要步伐，将为印尼加快发展注入新的动力。中方高度重视中印尼全面战略伙伴关系，将按照两国元首战略指引，密切高层交往，巩固政治互信，加强发展战略对接，建设好中印尼命运共同体，推动两国关系迈上新高度、两国合作开辟新前景。

双方还就共同关心的国际地区问题交换了看法。

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