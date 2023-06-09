新华社维也纳6月9日电 国际原子能机构六月理事会于6月5日至8日在维也纳国际会议中心举行。中国常驻国际原子能机构代表李松在会议期间敦促日方切实负起责任，以科学态度直面国际社会正当关切，不要让福岛核污染水长期危害国际海洋环境和人类健康。

李松表示，6月5日是世界环境日，6月8日是世界海洋日。本届理事会召开的这一周，全世界都在关心海洋环境安全问题。连福岛的渔民都在呼吁，要保护大海，不能只以日本为中心考虑问题。然而，就在理事会开幕当天，东京电力公司发布报告显示，今年5月在福岛第一核电站港湾内捕获的海鱼许氏平鲉体内放射性元素超标，放射性元素铯含量达每千克18000贝克勒尔，超过日本食品卫生法所规定标准的180倍。也是在同一天，东京电力公司开始向福岛第一核电站核污染水排海隧道注入海水，加紧推动排海前的准备工作。

李松强调，日本完全无视自身应承担的国际义务，无视国际海洋安全和人类健康，无视国际社会包括本国民众的广泛质疑和强烈反对，无视国际原子能机构权威，一意孤行，强行排海。日方听不得国内外反对声音，不让其他国家表达正当关切，这是做贼心虚，是极其自私和不负责任的。

李松说，日方反复纠缠“核污染水”称谓，声称要排放的是经过“多核素处理系统”净化的“处理水”，甚至把福岛核污染水等同于全球核电站正常运行下的排放水。这种有悖科学常识的狡辩令人震惊。众所周知，正常运行核电站所排放的水不会与反应堆堆芯直接接触，经过成熟系统加以处理，并经严格检测达标；而福岛核污染水直接与核事故中熔化的反应堆堆芯接触，含有60多种放射性核素。日本专门为处理福岛核污染水设计的处理系统，其有效性、可靠性和稳定性均未经第三方检验和实践验证。连日方也承认，这个系统在运转后不久即发生故障，70%以上处理后的核污染水放射性核素活度超出排放限值。

李松指出，中方再次敦促日方重视国际社会正当、合理关切，认真履行自身国际义务，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，以科学、公开、透明、安全的方式处置福岛核污染水，并接受国际社会严格监督，不要让福岛核污染水长期危害国际海洋环境和人类健康。

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