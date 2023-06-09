新华社北京6月9日电（记者邵艺博、董雪）外交部发言人汪文斌9日在例行记者会上应询介绍了巴勒斯坦总统阿巴斯即将访华有关情况。他表示，阿巴斯总统是中国人民的老朋友、好朋友，也是今年中方接待的首位阿拉伯国家元首，这充分体现了中巴友好关系的高水平。

应国家主席习近平邀请，巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯将于6月13日至16日对中国进行国事访问。

汪文斌表示，中巴关系传统友好。中国是最早承认巴解组织和巴勒斯坦国的国家之一。近年来，在习近平主席和阿巴斯总统亲自关心下，中巴关系保持良好发展势头，两国政治互信更加牢固，两国人民友谊持续加深。中方愿同巴方一道，按照两国元首共识，推动中巴传统友好关系再上新台阶。

“巴勒斯坦问题是中东问题的核心，攸关中东和平稳定，攸关国际公平正义。”汪文斌说，中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。习近平主席连续10年向联合国“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，多次就促进巴勒斯坦问题解决提出中方倡议主张，强调坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决，加强国际社会促和努力。

“作为联合国安理会常任理事国，中方将继续同国际社会一道，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决作出不懈努力。”他说。

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