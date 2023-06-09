人民网伦敦6月9日电 （记者邢雪、周卓斌）6月8日，中国驻英国大使郑泽光在出席中英工商、学术界人士座谈会时，就近来美国及七国集团推动所谓对华“去风险”作出回应。

郑泽光指出，究竟谁是风险的制造者？是美国而不是中国。长期以来，美国动辄对其他国家实施单边制裁和“长臂管辖”。2008年，美国次贷问题酿成全球金融危机。近年来，美国实施量化宽松和缩表、加息等猛烈动作，客观上导致现在很多国家的高通胀和生活成本危机。近来，美国还出台含有海量补贴在内的保护主义产业政策。美国所作所为扰乱了全球经济秩序，给世界和平、稳定、繁荣带来了严重风险。

郑泽光指出，与此形成鲜明对比的是，2013年至2021年，中国对世界经济增长的贡献率年均达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和。国际货币基金组织预测，2023年中国对世界经济增长的贡献估计将占全球三分之一。今天的中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，每天有3.2亿美元中国直接投资走向世界，每月有3000多家外资企业落户中国。中国的4亿多中等收入群体正在不断扩大。中国是全球潜力最大的消费市场。显而易见，中国的发展给世界和平、稳定和繁荣带来巨大的机遇，而不是挑战或风险。

郑泽光强调，美国及其盟国对中国搞的这套“去风险”同“脱钩”本质上如出一辙，都是企图阻挠中国科技进步和经济发展，遏制中国。它违反市场规则和时代潮流，将给世界带来严重危害，包括破坏全球产业链供应链，阻碍全球科技进步和经济发展，并可能导致世界走向分裂。它严重低估中国人民对实现民族复兴目标的坚强决心、强大能力和高度韧性，注定要以失败告终。中国人民正在按照中国共产党第二十次全国代表大会擘画的宏伟蓝图，坚定不移地推进中国式现代化。任何力量都阻挡不了中国人民前进的步伐。

郑泽光表示，希望英国各界有识之士把握世界发展大势，认清所谓对华“去风险”的严重危害，坚持对话与合作大方向，坚持世贸组织规则和互利共赢原则，拓展合作新领域，打造合作新亮点，更好造福中英两国人民。

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