新华社北京6月9日电 从事中法葡萄酒推广的法国人布里斯·朗伯柯说，宁夏葡萄酒，会让人想起波尔多葡萄酒，但前者明显具有这里独特风土造就的独特风味。

“宁夏很多酿酒师曾在法国学习，会带给葡萄酒一种波尔多风格，但气候、土壤、阳光等条件都不一样，所以最终呈现的也不一样。我认为这些葡萄酒真的很棒！”朗伯柯说。

作为中国年轻的葡萄酒产区，宁夏贺兰山东麓努力把法国等主要葡萄酒国家拉进“朋友圈”，在交流中合作，在合作中创新，短短四十年即作为中国本土葡萄酒的典型代表走向世界。

2022年9月16日，工人在宁夏银川市贺兰山东麓的沃尔丰酒庄采摘酿酒葡萄（无人机照片）。新华社记者王鹏摄

对标

“宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区位于北纬37度至39度之间，那里日照充足，年降水量很低，不同季节气温差异大，空气湿度低，这使宁夏葡萄酒拥有典型的东方风情，口感甜美柔顺且平衡。”惊艳于宁夏贺兰山葡萄酒的口感以及国际大奖成绩，美国商业内幕网站记者不久前发表文章这样介绍。

贺兰山东麓很多酒庄里，列级酒庄的牌子总是被摆在显眼位置。

“对国外消费者和经销商来说，只要介绍是几级酒庄，他们就会有一个初步认知。”保乐力加（宁夏）葡萄酒酿造有限公司总经理华民说。

宁夏是中国唯一借鉴法国经验，实行酒庄列级管理制度的葡萄酒产区。从2014年至今，这里已进行多次评选，目前有9家二级酒庄、15家三级酒庄。

这是6月4日在宁夏银川市拍摄的蓝赛酒庄建筑。新华社记者马思嘉摄

尽管贺兰山东麓是业界公认的酿酒葡萄生产黄金地带之一，但很长时间，这片大自然最美馈赠都被锁在“深闺”。

2011年，宁夏选择葡萄酒产业作为突破口。为更好融入世界葡萄酒行业体系，宁夏与很多国家开展交流合作，并将葡萄酒王国法国作为“最初的选择”。

从法国规模化引进世界名优酿酒葡萄品种，引进法国等国知名酿酒师在宁夏服务，吸引法国企业到宁夏建基地、建酒庄，实行列级酒庄评定管理办法……“法国元素”在这里随处可见。

曾在法国波尔多学习酿酒并在宁夏创建西鸽酒庄的张言志说，学习借鉴法国等世界知名葡萄酒产区的发展经验，夯实了贺兰山东麓产区的基础，让这个产区得以快速崛起。

截至目前，宁夏酿酒葡萄种植总面积超50万亩，年产葡萄酒1.38亿瓶。在布鲁塞尔、巴黎等国际顶级大赛中，来自宁夏的葡萄酒获得上千项奖项。

2011年，朗伯柯和妻子获得《法国葡萄酒评论》授权，创办发行该杂志中文版，并定期组织葡萄酒盲品比赛。2018年，夫妇二人联合中法爱酒人士发起成立宁夏朗伯柯葡萄酒文化基金会，旨在弘扬中国葡萄酒文化。

“我已经3年多没有到过中国，迫不及待想回宁夏尝尝我不知道的新年份的酒。”朗伯柯说。

交流

初夏时节，宁夏青铜峡市鸽子山附近葡萄园的葡萄叶正是苍翠欲滴时，尼古拉·格里马从法国如约而至。

这位法国波尔多酒业世家第六代传人，在探寻过许多世界名产区之后，将目光聚焦背靠贺兰山、有黄河水灌溉的上千亩戈壁滩上，和中国伙伴一起创建了望月石酒庄。

“我们酿造的第一款葡萄酒就拿了奖，我相信未来5年，随着葡萄树慢慢长大，我们会酿出特好特优质的葡萄酒。”格里马说。

2016年10月8日，在法国南部普罗旺斯举办的第四届“RVF葡萄酒盲品世界锦标赛”上，中国队夺冠后合影。新华社发（RVF葡萄酒盲品世锦赛供图）

受格里马邀请，智利酿酒师玛丽亚·庞塞2021年来到望月石酒庄，基本扎根于此，参与种植、酿酒全过程。闲暇之余，她会参观产区其他酒庄，与中国酿酒师交流。

这些年来，不少外国酿酒师不远万里来到宁夏，同时也有一批宁夏人远渡重洋学习葡萄种植与酿造技术，这种“双向交流机制”有效提升了宁夏酿酒葡萄栽培管理和葡萄酒酿造工艺水平。

华民告诉记者，十余年来，保乐力加集团派遣多名种植师、酿酒师常驻宁夏，积累了丰富的本地化种植和酿造经验，并培养了本地团队。

“我们的赤霞珠干红参与过很多高水平国际葡萄酒盲品比赛，总是能够位列前三名，得到大家认可和喜爱。”他说。

出海

宁夏葡萄酒人一直保持着清醒认知：学习不等于照搬，必须充分挖掘贺兰山东麓独特风土条件，建立自己的产业体系，用东方味道征服海内外消费者的味蕾。

据张言志介绍，宁夏酿酒葡萄种植技术和田间管理具有鲜明地域特点，比如葡萄藤蔓冬季压埋、春季展藤、“厂”字形整枝整蔓，便于葡萄汲取营养、光照通风和均匀成熟。

2022年11月5日，在位于宁夏银川市贺兰山东麓的蓝赛酒庄，农民进行埋藤作业。新华社记者王鹏摄

在酿造环节，宁夏不断推动科技创新。有酒庄为橡木桶装上“呼吸器”，通过排出二氧化碳促进葡萄酒成熟，还有酒庄使用自动温控设备，实现温度湿度光线的精细管控，提升葡萄酒品质。

魏晓东在巴黎经营着一家中国红酒行，一年半前开始售卖产自宁夏的一款红酒。“这款酒比较接近波尔多的红酒，但口感偏甜。法国人比较认同，有的回头客一买就是一箱。”

2022年5月15日，参会者（左）在德国杜塞尔多夫国际葡萄酒与烈酒展览会上品鉴宁夏贺兰山东麓葡萄酒。新华社发

西鸽酒庄国际事务总监陈仙妮也发现国际市场对中国葡萄酒的热情在增加。这位来自法国勃艮第的姑娘过去主要向中国推广法国葡萄酒，而今则把宁夏葡萄酒推广到全世界。

“现在很多国际客户主动来找我们，因为中国葡萄酒品质高，而且能带给他们新鲜的体验。”陈仙妮说。

-END-

策划：倪四义 刘紫凌

监制：冯俊扬

统筹：杨骏 李钧德 闫珺岩

记者：艾福梅 张百慧 尚栩 杨骏 卢鹰

视频：张百慧 卢鹰 孙鑫晶

剪辑：司源

编辑：刁泽 王丰丰 祁春梅 吕泽 王学红 杜逾舸 沈浩洋

新华社国际部 宁夏分社联合出品

新华社国际传播融合平台出品

(责编：岳弘彬、赵欣悦)