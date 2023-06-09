外交部发言人汪文斌6月9日表示，中国是不是发展中国家，不由美国说了算。美方与其为如何让中国戴上发达国家这顶帽子伤脑筋，不如早点摘掉自己头上“霸凌霸道”这顶帽子。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，8日，美国会参院外委会通过“结束中国发展中国家地位法案”，要求取消中国发展中国家地位。请问中方对此有何评论？

“美国想把发达国家的帽子强加给中国，不是出于对中国发展成就的赞赏肯定，而是醉翁之意不在酒，是要把剥夺中国的发展中国家地位作为遏制中国发展的一张牌。”汪文斌说。

汪文斌表示，中国作为世界上最大发展中国家的地位，既有充分的事实依据，也有坚实的国际法依据，不是美国国会的一纸法案就能够一笔勾销的。中国作为发展中国家享有的合法权利，也不是美国国会山上的政客们动动嘴皮就能取消的。

“至于美国议员声称的中国利用发展中国家地位逃避国际责任，奉劝美方大可不必担心。无论是对世界经济增长的贡献率，还是联合国会费和维和摊款缴纳额度，中国所作贡献都远远超过绝大多数发达国家。”汪文斌说。

汪文斌说，中国是不是发展中国家，不由美国说了算。美国抹杀不了中国仍是一个发展中国家的基本国情，也阻挡不了中国迈向民族复兴的坚定步伐。美方与其为如何让中国戴上发达国家这顶帽子伤脑筋，不如早点摘掉自己头上“霸凌霸道”这顶帽子。（记者邵艺博）

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