人民网吉赞6月9日电 （记者管克江）进入吉赞产业聚集区，吉赞燃机联合循环电站的十二座烟囱笔直矗立在红海之滨，引人注目。作为已建成投运的全球大型电站之一，吉赞燃机联合循环电站将为吉赞产业聚集区的入驻企业提供充足清洁电能。

图为无人机拍摄的吉赞燃机联合循环电站。山东电建供图

吉赞产业聚集区位于吉赞基础下游工业城，距离沙特与也门边境80多公里。按照规划，这里将聚集石化、航运、矿产等相关工业，并提供生活服务。2016年，中国和沙特签署合作协议，双方在吉赞产业聚集区开展产能合作，目前招商工作正稳步推进。

在吉赞产业聚集区内，沙特阿美石油公司正建设一个日产40万桶的石油炼化厂，吉赞燃机联合循环电站是其配套设施。电站共有五台“二拖一”联合循环机组，每台机组配置两台西门子5000F重型燃机和一台再热、抽气凝汽轮机，采用炼油厂油渣气化的合成气和码头输入的超低硫柴油作为燃料，总装机容量为3850MW，除为JIGCC气化单元和炼油厂提供电力和蒸汽外，还将输送2.4GW电力至沙特电力公司电网系统。

电站项目由中国电建集团所属山东电力建设有限公司（简称山东电建）和电建核电以EPC总承包模式承建，目前五台机组施工任务全部完成，4号机组燃机点火、5号机组系统调试有序进行。项目经理助理兼工程管理部经理徐晓楠表示，这是中国电建首次参与沙特阿美合作的高端项目，沙特阿美在业内以工程技术标准高、程序要求严格闻名。中企全力以赴，高标准执行项目，并与相关设计公司、设备厂家建立了深厚的合作关系。项目累计通过当地供应商采购设备、材料合同额多达1.9亿美元，支付关税7400多万美元，带动了国内设备出口和沙特当地经济发展。从这一项目开始，中国电建参与的沙特阿美项目总额已超86亿美元。

炼油厂和电站需要海水冷却。这一取排水工程由中国港湾总承包，中交四航局参建。该项目主要为炼油厂和电站引入海水作为冷却、消防用水，并将环保废水排入深海。设计海水供应/排放能力每小时超50万立方米，是一个涵盖水利、道路、桥梁、桩基、房建、地基加固、机电、控制等多个专业的大型综合性EPC项目。

图为取排水工程项目一景。人民网记者 管克江摄

中国港湾中东区域管理中心总经理杨志远介绍，中国港湾在项目施工过程中采用中国技术优化方案，为业主创造更大价值，实现互利共赢。比如中方研发的海底高密度聚乙烯管道突破了原先设计方案，安装的管道单根长度556米、内径3米、重达2000吨，成为世界上内径最大、长度最长的海底高密度聚乙烯管道，多项专利技术有效提升了施工效率，创造了中企良好形象。

吉赞产业聚集区和吉赞基础下游工业城建设是共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”对接的重要项目。沙方希望通过发展非石油产业，实现经济多元化转型，创造更多就业。中企积极响应沙方需求，加大员工的国际化、属地化雇用和培训。

吉赞燃机联合循环电站项目高峰期，项目招聘了沙特员工超过300名。除了引入当地政府开办的培训机构外，项目还开展了师徒帮带的培养机制。公司沙特籍法务阿拉姆·阿斯卡尔原先是一家律师事务所的女律师，项目建设中被派驻山东电建担任代表。因为热爱中国文化，喜欢中企融洽的工作氛围，阿拉姆辞去律所工作，正式加入中企工作。山东电建在沙特的项目广、体量大、分包单位多，阿拉姆的加入为企业在当地的可持续发展提供了保障。

中国港湾通过与沙特人力资源发展基金会合作，以吉赞项目群为培训试点，制定属地化员工培训计划，已累计培训沙特员工90人。出生在吉赞的阿齐兹曾在中国武汉、哈尔滨等地留学，2016年加入了中国港湾沙特公司。他说：“吉赞的发展相对滞后，中企为我们带来更多发展机遇。我很高兴能成为加快当地建设的一部分。”

阿齐兹在工作中一丝不苟，如今已提升为人力资源经理。阿齐兹说，沙特为本国公民提供保障房，但他在中企工作收入稳定，他正在自己设计、自建房屋。他说：“吉赞的建设正在加速，中企还有多个项目即将开工。接下来我有得忙了，要面试两三百位沙特员工呢！”

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