人民网柏林6月9日电（记者刘仲华）维也纳消息: 国际原子能机构（下称“机构”）六月理事会目前正在维也纳召开。在中国推动下，机构连续第八次以政府间讨论的形式审议美英澳核潜艇合作问题。6月8日，中国常驻国际原子能机构代表李松作专题发言，揭批三国核潜艇合作实质，强调该问题的复杂性、争议性，呼吁各方共同推动机构框架内的政府间讨论进程，以实际行动践行真正的多边主义。俄罗斯、巴基斯坦、埃及、南非、印尼、巴西、阿根廷等二十余国代表在理事会期间踊跃发言，呼应中方立场和主张。

李松表示，美英澳核潜艇合作的本质是美英作为核武器国家，与无核武器国家和军事盟国澳大利亚开展核潜艇合作，涉及数吨武器级高浓铀转让。美英澳出于众所周知的地缘政治目的，悍然开展上述战略性军事合作，史无前例地跨越了《不扩散核武器条约》原则和实践的门槛。此举严重冲击国际核不扩散体系，对机构保障监督机制构成严峻挑战。

李松指出，美英澳核潜艇合作是冷战思维和阵营对抗的产物。在机构把这个问题“政治化”“两极化”，胁迫成员国选边站队，同样是冷战思维和阵营对抗的体现。美英澳企图把三国核潜艇合作包装成一个无核武器国家与机构秘书处之间的例行保障监督问题，要求援引全面保障监督协议第14条作出豁免安排，这无异于掩耳盗铃，实际上就是想暗度陈仓，胁迫秘书处为这一合作背书。

李松说，美英澳声称要与机构秘书处制定相关安排，从而对将来寻求海军动力堆的国家构成先例。谁赋予了三国这样的权利？其他国家有没有发表意见的机会？李松质问三国，以前你们在给别人立规矩的时候，都强调“成员国主导的政府间进程”，这回你们想给自己立规矩，然后再把这样的规矩强加给其他成员国，就对应该由各方普遍参与的政府间进程很不情愿，百般阻挠，岂有此理!

李松强调，美英澳核潜艇合作涉及复杂的政治、安全、法律、技术等方面问题，在成员国间存在巨大争议。本次理事会期间，更多成员国从不同角度提出了很重要的看法和意见。当务之急是各国共同致力于稳步推进一个开放、包容、透明、可持续的政府间讨论进程。我们敦促美英澳以实际行动回应国际社会关切，忠实履行核不扩散义务，与其他各方在平等和相互尊重基础上保持坦诚、透明的沟通。中方希望机构总干事充分尊重、客观反映各方不同看法和关切，要求秘书处遵照机构《规约》和成员国授权，维护机构防扩散职能和权威，协助推进政府间讨论进程。

会后，李松大使接受了此间媒体专访。他表示，从本次会议看，中方的外交努力加深了机构成员国对美英澳核潜艇合作问题的认识，推动了机构围绕这一问题的政府间讨论进程走深走实。中国将继续积极倡导践行真正的多边主义，坚决维护国际核不扩散机制的权威性和有效性，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，坚决反对冷战思维、阵营对抗和双重标准。

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