中国南方航空伦敦希思罗-北京大兴航线正式通航

人民网伦敦6月8日电（许立群、邢雪、余颖、郭锦标）6月7日，中国南方航空正式开通伦敦希思罗-北京大兴往返航线，为中英两国人民旅游观光、商贸往来和人文交流搭建更便捷的“空中桥梁”。6月8日，中国南方航空在伦敦举办伦敦希思罗-北京大兴航线推介会，向英国各界宣传、推介新航线及北京大兴机场，今后两地持续通航将更好地促进中英两国交流发展。

7日晚间，中国南方航空CZ674航班从英国伦敦希思罗机场起飞前往北京大兴国际机场，标志着南航伦敦至北京大兴往返直飞航线正式开通。作为进驻北京大兴机场的最大基地航空公司，中国南方航空也是首家在北京大兴机场开通中英直航航线的中国航空公司。

据介绍，南航伦敦希思罗-北京大兴航线每日一班，由空客A350机型执飞，预计每日可为两地输送超过600位乘客。截至目前，南航在大兴机场已开通运营了阿姆斯特丹、莫斯科、伊斯坦布尔、香港等9条国际与地区航线，未来，南航还将继续恢复一系列国际航线，加强全球航线联系。

在8日的推介会上，南航集团公司常务副总罗来君在致辞中表示，随着中国对外开放的不断深入，两国人民交往日益频繁，双方在经济、文化、旅游等多个领域蕴藏着巨大的合作潜力。南航高度重视欧洲及英国市场的开拓。2019年，南航运营广州、武汉、郑州、三亚四地至伦敦希思罗机场的直达航班，最高峰时期达每周14班往返航班。此次新航线的开通，航班量恢复至疫情前最高水平。希望以此为契机，与中英社会各界进一步加强联系，架起两地经贸合作之桥、文化交流之桥、观光旅游之桥、友谊进步之桥。

中国驻英国使馆公使包玲表示，该新航线一方面将增加人与人之间的联系，也为国际乘客提供了更多的选择。随着世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，国际旅游业迅速反弹。新航线极大地促进了两国人员往来，也将为商业和经济联系带来更多机会，为来自各国的企业提供重要的往来通路。促进基础设施的互联互通也是“一带一路”倡议的重要组成部分。2013年，中国提出了“一带一路”倡议，英国是积极参与者之一。“一带一路”倡议强调要加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，今年是“一带一路”倡议提出10周年，新航线的开通恰逢其时，将为中英交流与合作搭建空中桥梁。

伦敦发展促进署旅游、会展及大型活动总监特蕾西·哈利韦尔在致辞中表示，来自中国的投资、留学生、商务活动以及游客对英国来说至关重要，南航开辟的新航线，让英方有机会欢迎来自中国的客人返回伦敦。英国48家集团俱乐部董事大卫·斯金格·拉马雷在活动中强调了文化和商业联系的重要性，他认为，人文与商业往来将在英中之间建立强大的桥梁。航空业对促进中英两国人民的交流发挥着至关重要的作用。英国希斯罗机场航空总监乔安娜·塔索表示，本次新航线的开通将为英中之间的乘客提供更紧密的联系，将会在未来带来更大的增长，希斯罗机场期待继续与中国南方航空公司合作。

本次推介会由中国南方航空伦敦营业部举办，中国驻英国大使馆、伦敦希思罗机场、中国驻伦敦旅游办事处、英国中国商会及多家媒体给予了大力支持。英国政商及文旅届嘉宾、南航合作伙伴、多家媒体等共计约150人出席了推介会。

北京大兴国际机场是目前全球建设规模最大的新建机场，也是继北京首都国际机场之后的北京第二大国际机场。作为大型国际航空枢纽，北京大兴国际机场规划建设4条跑道，可满足年旅客吞吐量一亿人次的需求。今年北京大兴国际机场的夏航季已经开启，计划开通国内定期客运航线147条，陆续新增20余条国际及地区航线，包括北京大兴至莫斯科、阿姆斯特丹、大阪、东京等航班。

(责编：贾文婷、杨牧)