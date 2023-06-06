人民网布达佩斯6月5日电（记者于洋）“茶和天下”·雅集活动于1日在中国驻匈牙利大使馆内成功举办。本次活动由中国文化和旅游部、中国驻匈牙利大使馆主办，中国对外文化交流协会、苏州市文化广电和旅游局、布达佩斯中国文化中心、中国驻布达佩斯旅游办事处承办，标志着“茶和天下”·雅集系列活动在匈牙利正式启幕。

中国驻匈牙利使馆代办杨超表示，茶是传承文化的重要载体，茶文化贯穿于中国人的日常生活，蕴含着“人与自然和谐共生”的中华文化精神内涵。茶是增进友谊的重要桥梁，对茶的共同喜爱，让茶成为中匈两国人民沟通交流的重要文化符号。茶是连通世界的重要纽带，中国茶跨越时空，深深影响了世界，成为中华文明与世界其他文明交流互鉴的重要媒介。希望通过此次活动，大家可以感受茶的魅力，体会“茶和”之道，愿中匈两国人民在“和而不同”中进一步加深理解、增进友谊。

匈牙利茶文化爱好者加博尔担任此次活动的茶艺讲师，他介绍了中国茶的历史、种类和承载的茶道思想，并结合自己在中国各地的旅行经历分享了中国茶的类型及特点。

来自匈牙利华服社的志愿者向大家展示了明制汉服，结合碧螺春的冲泡，为嘉宾们演示了泡茶和敬茶的礼节。嘉宾们一起品尝了中国名茶碧螺春，大为赞叹茶汤的清爽回甘，继而在老师的指导下亲自动手，用盖碗冲泡了茉莉花茶，用紫砂壶冲泡了桂花红茶，同时还了解了不同茶叶的种植、采摘和炒制（熏制）方式。

品茶间歇，来自浙江音乐学院的学生们为大家带来了与主题相关的中国民族音乐，“采茶舞曲”“茉莉花”“采茶扑蝶”等悠扬的旋律引领着嘉宾们仿佛来到茶园，沉浸式体验茶园里欢乐而繁忙的劳作氛围和扑面而来的清新气息。

使馆和中心还为所有宾客准备了体验第一次中国茶道的纪念证书，现场来宾对此欣喜不已，称这将是他们与中国茶艺结缘的第一步，未来还将更深入了解中国茶的无穷魅力。

现场来宾表示此次“茶和天下”·雅集活动是一场让大家动起来、品起来、聊起来的盛宴，让他们以茶为媒了解中国，感受中国文化，体验中国的浪漫与风雅，增进对中国传统茶文化的了解与认知，搭建起了中匈两国人民友谊合作的桥梁。

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