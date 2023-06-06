人民网内罗毕6月5日电（记者黄炜鑫）第二届联合国人居大会5日在肯尼亚首都内罗毕开幕。中国政府代表团团长、住房和城乡建设部部长倪虹在大会召开前接受驻肯中国媒体联合采访时表示，代表团将在大会上分享中国在人居环境建设、城市可持续发展等方面的经验和做法，助力世界城市落实可持续发展目标。

倪虹表示，中国政府高度重视联合国《2030年可持续发展议程》和《新城市议程》的落实，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻新发展理念，推动城市可持续发展不断取得新成效。第一，大力提升人民群众居住水平。以实现全体人民住有所居为目标，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。第二，把保护城市生态环境摆在更加突出的位置，努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。第三，加强城市治理能力建设。抓住城市管理和服务这个重点，树立全周期管理意识，加快推动城市治理体系和治理能力现代化。

“中国始终与联合国人居署保持着良好的合作关系，坚定支持人居署在国际人居事务中发挥更大作用。”倪虹介绍，中国一直积极支持人居署完善治理机制，支持人居署开展世界城市日相关工作，为国际社会应对城市发展面临问题、探讨城市可持续发展路径提供了重要平台。

倪虹表示，下步将持续加强与人居署合作，推动落实可持续发展目标11、《新城市议程》和全球发展倡议，用好世界城市日等合作平台，分享中国在人居领域的经验，为国际人居事业发展作出贡献。

据了解，大会期间，中国政府代表团将与人居署共同举办“打造多元合作和知识分享平台，推动城市落实可持续发展目标”主题边会，加强可持续发展目标城市旗舰项目和全球可持续发展城市奖合作交流。

(责编：贾文婷、常红)