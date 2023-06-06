本报记者 高 乔

5月28日12时31分，经过1小时59分钟飞行，由C919大型客机执飞的东方航空MU9191航班平稳降落在北京首都国际机场，穿过象征民航最高礼仪的“水门”。

魏 萌摄（新华社发）

近日，全球首架交付的C919客机从上海虹桥机场飞抵北京首都国际机场，由此正式进入民航市场。C919是中国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。中国国产大飞机“展翅”，吸引全球目光。

一场“成人礼”

“中国国产C919客机完成人们期待已久的首次商业飞行。”美国《华尔街日报》网站报道指出，5月28日，由C919执飞的东方航空MU9191航班从上海出发，比预定时间提前约40分钟抵达北京，并穿过了象征民航最高礼仪的“水门”。之后，这架飞机将在“上海虹桥—成都天府”航线上实施初始商业运行。

C919首次商业飞行盛况引发外媒广泛关注。中国首架自主研发的喷气式干线客机有何看点？外媒纷纷聚焦C919亮相细节。

德国新闻电视频道网站报道，为庆祝C919首次商业飞行，乘客们受到盛情款待。机上乘客们分享了蛋糕，并挥舞着国旗唱起爱国歌曲。飞机成功在北京的机场降落后，举行了简短的庆祝仪式。一名乘客接受采访时说，这次飞行“非常顺利、舒适且令人难忘”。首架C919于2022年交付中国东方航空公司。据介绍，该机型具有低噪音、低碳排放和高燃油效率等特点。

俄罗斯塔斯社报道指出，C919这一机型的标准航程约为4075公里，最大航程5500公里，飞行高度可达1.2万米。未来5年，中国商飞计划年产C919飞机150架。目前，中国商飞C919已累计获得超过1200架订单。

据《日本经济新闻》报道，C919是中国商飞继2016年将支线客机ARJ21投入商业运营后又一款实现商用的中国产飞机。C919已获得中国政府相关部门的认证，未来将主要先面向国内市场销售。

埃菲社援引中国商飞公司营销委主任张小光的话说：C919投入商业运营好比学生毕业后走向社会，这是一款新机型的“成人礼”。

“中国自主研发的C919客机正式投入商业运营，中国网友为之激动。”韩联社报道称，在中国主要社交平台上，“C919首次成功商业飞行”登上热搜榜首位。不少中国网民表示，“终于可以搭乘中国自己制造的客机了”“希望更多的C919飞行在祖国上空”。

跨越式进步

C919圆满完成首个商业航班飞行，正式进入民航市场，开启市场化运营、产业化发展新征程。不少外媒聚焦C919对中国自主研发和科技创新进程的重要意义。“里程碑”是外媒频频使用的关键词。

据英国《金融时报》网站报道，第一架由中国自主研制的喷气式干线客机在其首次商业飞行中一飞冲天，这是中国实现技术独立的象征性时刻。此前，C919经过10余年研发。C919研制成功，标志着中国具备了自主研制大型客机的能力。

新加坡《海峡时报》称，中国自主研发的C919投入客运服务，并完成首次商业飞行，是中国科技自力更生路上的里程碑。

法新社也表示，C919进行首次商业飞行是一个里程碑事件。中国首架具有巨大商业潜力的国产喷气式客机将减少中国对外国技术的依赖。

韩国《首尔经济》报道称，历经16年，C919终于成功投入商业运营。尽管在发动机等方面需提高国产化水平，但C919首次商业飞行成功意味着中国在大型干线客机制造领域取得了突破，这也是中国致力于在航空等战略产业实现自主可控、降低对西方依赖的标志性事件。

航空分析师卢克·博德尔认为，虽然中国之前已经研制出自己的飞机，但C919是中国第一架“从零开始”研制的大飞机，这是中国从低价值制造业转变为全球工业和技术领导者的标志之一。

法国《论坛报》报道称，中国致力于发展航空业并希望成为全球航空业的主要参与者。C919是中国首款自主研制的大型客机，C919完成这一机型全球首次商业载客飞行，成为中国航空业发展的一个重要节点，标志着中国工业在航空领域的跨越式进步。

带来新变化

“C919将打破波音和空客在单通道喷气式干线客机方面的垄断地位。”英国广播公司报道称。美国有线电视新闻网称，中国首架国产大型客机C919成功进行首次商业飞行，意味着它“将直接参与同世界两大飞机制造商空客和波音的竞争”。

英国《金融时报》认为，展望中国客机行业的长期发展，可能会动摇波音和空客公司的“双头垄断”地位。

“打破垄断”是海外媒体关注的一大焦点。作为商用客机领域的“后起之秀”，C919有望为全球民航市场带来新变化，引发海外媒体和业内人士的期待。

“C919商业首飞意味着波音和空客公司在中国市场受到挑战，尽管这一挑战规模尚小，但具有标志性意义。”《华尔街日报》报道称，未来20年，中国可能需要数千架新的单通道客机，中国商飞将需要迅速提高产量，以便在国内占据相当大的市场份额。

《日本经济新闻》报道称，中国市场巨大，C919依靠国内订单就可以支撑后续经营和研发，因此预计中国商飞公司将选择优先发展国内商用市场，积累经验和品牌信誉，以博得更多潜在海外用户的信赖。非洲和亚洲可能是C919最初阶段出口的主要市场。比如，鉴于先前合作，印尼后续考虑引进C919的可能性较高。尼日利亚也曾表示有意购买C919。

韩国《首尔新闻》称，波音不久前的一份报告认为，中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场，到2041年中国飞机乘客数量将增加2倍以上，中国购买的新客机数量将占全球1/5。随着中国民航客机需求不断增长，C919未来的市场潜力十分巨大。

《 人民日报海外版 》（ 2023年06月05日 第 10 版）

(责编：燕勐、徐祥丽)