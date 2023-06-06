人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

分析人士：美国从多层面介入俄乌冲突 激化矛盾

2023年06月06日09:51 |
小字号

近期，多位分析人士指出，俄乌冲突以来，美国持续向乌克兰提供大量资金和武器装备。与此同时，美国一直在全球针对他国以及所谓本国盟友实施监听等间谍活动，这些情报也被美国加以利用，给当前局势煽风点火。

近期，美国中央情报局曾通过网络发布招募俄罗斯人的视频。当时，俄罗斯驻美国大使馆就曾表示，中情局公开承认有意招募俄罗斯人，证明了华盛顿试图从内部削弱俄罗斯的敌对政策。这更加使人们相信，乌克兰危机是由美国在背后煽风点火，目的是在战略上搞垮俄罗斯。

一些前美国情报人士表示，长期以来，美国的多个情报机构一直在全球各地通过监听等手段，搜集各类信息加以利用。在乌克兰危机中，美国就不断从情报以及武器装备等多个层面支持乌克兰，导致冲突和矛盾的持续激化。

美国中央情报局前官员 菲利普·吉拉尔迪：情况就是中央情报局会获取某些东西，国防情报局会获取某些东西。国家安全局，我们刚才没有讨论到他们，他们可能会获取更多的东西。

前新泽西州法官 前福克斯新闻网法律分析师 纳波利塔诺：国家安全局是在乌克兰活动吗，还是仅仅是在美国？

美国中央情报局前官员 菲利普·吉拉尔迪：国家安全局无处不在，大多数美国大使馆都有他们的部门，这就是他们所做的。他们拦截通信，这是他们的主要工作。他们收集到的信息，如果看起来是可信的，或者即使看起来是不可信的，都会被通过某种渠道送至华盛顿，那里的分析人员会弄清楚这些信息意味着什么。

英国前外交官阿拉斯泰尔·克鲁克则表示，在他看来，正是出于傲慢的心态，以及对于当今国际秩序的无视，导致了美国及西方国家持续仇视俄罗斯。

英国前外交官 阿拉斯泰尔·克鲁克：他们美国所谓的新的国际秩序、规则、秩序，美国主导的基于规则的秩序，现实并不是这样。美国所称的秩序实际上是一种霸权。这种情况正在改变，但让我担忧的是欧洲和美国很少有人看到在中东、在亚洲、在全球南方发生的这种巨大的改变，例如一些国家为了自治和主权放弃使用美元。

来源：央视新闻客户端

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部