近期，多位分析人士指出，俄乌冲突以来，美国持续向乌克兰提供大量资金和武器装备。与此同时，美国一直在全球针对他国以及所谓本国盟友实施监听等间谍活动，这些情报也被美国加以利用，给当前局势煽风点火。

近期，美国中央情报局曾通过网络发布招募俄罗斯人的视频。当时，俄罗斯驻美国大使馆就曾表示，中情局公开承认有意招募俄罗斯人，证明了华盛顿试图从内部削弱俄罗斯的敌对政策。这更加使人们相信，乌克兰危机是由美国在背后煽风点火，目的是在战略上搞垮俄罗斯。

一些前美国情报人士表示，长期以来，美国的多个情报机构一直在全球各地通过监听等手段，搜集各类信息加以利用。在乌克兰危机中，美国就不断从情报以及武器装备等多个层面支持乌克兰，导致冲突和矛盾的持续激化。

美国中央情报局前官员 菲利普·吉拉尔迪：情况就是中央情报局会获取某些东西，国防情报局会获取某些东西。国家安全局，我们刚才没有讨论到他们，他们可能会获取更多的东西。

前新泽西州法官 前福克斯新闻网法律分析师 纳波利塔诺：国家安全局是在乌克兰活动吗，还是仅仅是在美国？

美国中央情报局前官员 菲利普·吉拉尔迪：国家安全局无处不在，大多数美国大使馆都有他们的部门，这就是他们所做的。他们拦截通信，这是他们的主要工作。他们收集到的信息，如果看起来是可信的，或者即使看起来是不可信的，都会被通过某种渠道送至华盛顿，那里的分析人员会弄清楚这些信息意味着什么。

英国前外交官阿拉斯泰尔·克鲁克则表示，在他看来，正是出于傲慢的心态，以及对于当今国际秩序的无视，导致了美国及西方国家持续仇视俄罗斯。

英国前外交官 阿拉斯泰尔·克鲁克：他们美国所谓的新的国际秩序、规则、秩序，美国主导的基于规则的秩序，现实并不是这样。美国所称的秩序实际上是一种霸权。这种情况正在改变，但让我担忧的是欧洲和美国很少有人看到在中东、在亚洲、在全球南方发生的这种巨大的改变，例如一些国家为了自治和主权放弃使用美元。

来源：央视新闻客户端

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