【环球时报-环球网报道 记者陈青青】在6月5日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，我们注意到，在日前举行的香格里拉对话会期间，印尼、新加坡等多国高层表示，不愿看到“新冷战”，不希望被迫在中美之间选边站队，发言人对此有何评论？

中国外交部发言人汪文斌说，有关表态充分说明，个别国家意图在亚洲发动“新冷战”，逼迫选边站，引起了地区国家的普遍警惕和坚决反对。坚持战略自主，维护地区稳定与发展是地区国家的共同心声。有的国家嘴上标榜自由开放，声称维护地区和平繁荣，实际上却不断拼凑形形色色的军事集团，还试图推动北约东进亚太，对此大部分地区国家的态度十分明确：反对在地区拼凑各种军事集团，不欢迎北约把触角伸向亚洲，不接受把阵营对抗复制到亚洲，不允许任何冷战、热战在亚洲重演。

汪文斌说，亚洲是全球最具增长活力和发展潜力的地区，亚洲应该成为合作共赢的“新冷战”，不应被割裂为一个个封闭排他的“小圈子”。亚洲各国欢迎一起来“成事”的努力，不欢迎专门来“搞事”的企图。中方坚定维护东盟中心地位和包容性区域合作架构，愿同包括东盟国家在内的地区伙伴一道，秉持开放合作、互利共赢的理念，反对在亚洲煽动阵营对抗的言行，携手把亚洲打造成和平的支柱、发展的高地、合作的热土。

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