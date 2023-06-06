新华社北京6月5日电（记者邵艺博、董雪）外交部发言人汪文斌5日表示，中方愿同包括东盟国家在内的地区伙伴一道，秉持开放合作、互利共赢理念，反对在亚洲煽动阵营对抗的言行，携手把亚洲打造成和平的支柱、发展的高地、合作的热土。

当日例行记者会上，有记者问：在日前举行的香格里拉对话会期间，印尼、新加坡等多国高层表示，不愿看到“新冷战”，不希望被迫在中美之间选边站队。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，有关表态充分说明，个别国家意图在亚洲发动“新冷战”、逼迫地区国家选边站队，引起地区国家的普遍警惕和坚决反对。坚持战略自主，维护地区稳定与发展，是地区国家的共同心声。

“有的国家嘴上标榜自由开放，声称维护地区和平繁荣，实际上却不断拼凑形形色色的军事集团，还试图推动北约东进亚太。对此，大部分地区国家态度十分明确：反对在地区拼凑各种军事集团，不欢迎北约把触角伸向亚洲，不接受把阵营对抗复制到亚洲，不允许任何冷战、热战在亚洲重演。”汪文斌说。

他表示，亚洲是全球最具增长活力和发展潜力的地区。亚洲应该成为合作共赢的“大舞台”，不应该被割裂为一个个封闭排他的“小圈子”。

“亚洲各国欢迎一起来‘成事’的努力，不欢迎专门来‘搞事’的企图。”汪文斌说，中方坚定维护东盟中心地位和包容性区域合作架构，愿同包括东盟国家在内的地区伙伴一道，秉持开放合作、互利共赢理念，反对在亚洲煽动阵营对抗的言行，携手把亚洲打造成和平的支柱、发展的高地、合作的热土。

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