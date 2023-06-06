新华社北京6月5日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日说，俄方挫败乌克兰武装部队在南顿涅茨克方向的大规模进攻。乌国防部副部长马利亚尔说，乌军在巴赫穆特（俄称阿尔乔莫夫斯克）方向沿宽阔战线前进并取得一定进展，乌军目前仍占据巴赫穆特周边制高点。

——俄国防部发言人科纳申科夫5日表示，乌军4日开始在南顿涅茨克方向前线5个区域展开大规模进攻，共动用6个机械化营、2个坦克营，进攻被俄方挫败。他表示，乌军在南顿涅茨方向损失超过250人、16辆坦克、3辆步兵战车、21辆装甲战车。他当天还通报说，俄武装力量协同俄联邦安全局4日挫败两起乌克兰恐怖分子渗入别尔哥罗德州的企图，歼灭逾10名恐怖分子，摧毁1辆装甲车。

——乌克兰国防部副部长马利亚尔5日在社交媒体发文说，乌军正在一些方向发起进攻，但她未透露进攻的具体位置。她说，目前冲突中心仍然在巴赫穆特方向，乌军在该方向沿着宽阔战线前进并取得一定进展，乌军目前仍占据巴赫穆特周边制高点，双方仍在巴赫穆特南部进行激烈争夺。

——据乌克兰国际文传电讯社5日报道，乌国防部长列兹尼科夫4日在新加坡接受媒体采访时称，部分西方国家已开始或提出帮助训练乌克兰飞行员驾驶F-16战机，但训练飞行员和具体磋商需要时间，乌克兰不会在今年夏季使用该型号战机。列兹尼科夫说，乌克兰准备在今年秋季或冬季部署F-16战机。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫在“俄罗斯-1”电视频道4日播出的节目中说，西方国家向乌克兰提供的武器性能不断提高，这些国家甚至开始讨论提供射程为500公里或更远的导弹，这将导致局势进一步升级。

——科纳申科夫4日通报说，俄武装部队当天凌晨使用空基远程精确制导武器对乌军用机场相关目标进行集群打击，指挥所、雷达站、乌航空设备等均遭到打击。

——乌空军发言人伊格纳特4日说，位于乌东北部苏梅州的基础设施和乌中部基洛沃格勒市附近一座军用机场遭袭。

——联合国秘书长发言人迪雅里克日前在例行记者会上说，近来根据黑海港口农产品外运协议出口的乌克兰粮食大幅减少，联合国对此表示关切。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、尚绪谦、黄河）

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