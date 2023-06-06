新华社特古西加尔巴6月5日电（记者吴昊 陈昊佺）当地时间6月5日上午，中国驻洪都拉斯使馆开馆仪式在洪首都特古西加尔巴举行。

仪式现场先后奏响中洪两国国歌。随后中国驻洪都拉斯使馆临时代办于波与洪外交部长雷纳共同为使馆揭牌。

于波在现场致辞中表示，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，是国际大义、大势所趋、人心所向。洪方以开阔战略视野和坚定政治意志，抓住历史机遇作出承认一个中国原则的重要决断，成为中国第182个建交国，中方对此表示高度赞赏。建交不到三个月，双方迅速对接各领域交流合作，不断凝聚起推动两国关系发展的共识和力量。

雷纳在致辞中对中国驻洪都拉斯使馆开馆表示祝贺。他表示，洪都拉斯与中国建交是洪方独立自主的决定，有助于洪方发展多元化国际关系，加入世界主流。洪方将坚定恪守一个中国原则，希望两国共同推动贸易合作，以改善洪基础设施、助力减贫事业、创造就业机会，加强民众福祉、促进社会繁荣。

洪第二副总统多丽丝·古铁雷斯、政府官员及议会代表、驻洪外国使团及国际组织代表、在洪中资机构和华侨华人代表约200人参加开馆仪式。

3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

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