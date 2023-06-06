□ 高 乔

最近，众多外企高管纷纷访华，希望“加码”中国市场，用实际行动证明：中国市场不可替代，与中国“脱钩”无异于与机遇“脱钩”，与未来“脱钩”。

与中国“脱钩”会给自身带来多大伤害？与中国“脱钩”，不仅要面临对华贸易的直接经济损失，更要为人为切割与中国的产业链供应链联系付出代价。奥地利一份智库研究报告估算，如果对华“脱钩”，德国一年GDP将下降2%，相当于损失600亿欧元。跨国企业对于与中国“脱钩”的代价有清醒的认识。德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说：切断与中国的经济关系是不现实的，与中国这个世界第二大经济体“脱钩”，对德国几乎所有产业来说都不可想象。耐克公司首席执行官约翰·多纳霍直言：与中国“脱钩”对全球贸易是灾难性的。

中国经济的实力和韧性，意味着巨大机遇和广阔前景。联合国最新发布的报告把今年中国经济增长预期从4.8%上调到5.3%。国际货币基金组织预测，今年中国对全球经济增长的贡献率将达34.9%。中国拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体的超大规模市场，是全球产业链供应链的重要参与者与维护者；中国连续6年保持全球货物贸易第一大国地位，是140多个国家和地区的主要贸易伙伴。坚持对外开放的中国，为全球投资者和跨国公司提供的是投资兴业的机遇，带来的是真金白银的红利。此外，在新能源、人工智能、数字经济、绿色经济等新兴产业领域，中国发展快速，在部分细分领域已获得技术领先优势。世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》显示，中国排名升至第11位，连续十年稳步提升。与中国合作，是一条光明大道。

在商言商。各大跨国企业一次次用实际行动拒绝与中国“脱钩”。近期中国贸促会一项调查显示，92.4%的受访外资企业表示，中国在其全球投资决策中的地位没有下降。瑞士中心集团日前发布的报告显示，62%的受访在华瑞士企业预计2023年的利润将提高。多家在华外国商会发布的报告也印证了这一点——中国美国商会的一项调查显示，66%的在华美企表示，将在未来两年保持或增加对华投资；中国欧盟商会发布的报告说，近六成受访企业表示，未来5年将“适度增加”或“显著增加”在华研发支出；中国澳大利亚商会的调研发现，超过60%的澳企把中国视为全球前三的投资目的地……

或许是因为与中国“脱钩”应者寥寥，美西方国家又炮制出“去风险”这一说辞。然而，说辞在变，本质不变。有识之士都清楚，中国给世界带来的是机遇不是挑战。无论如何鼓噪与中国“脱钩”或“去风险”，终究遮挡不住中国的明媚阳光。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)