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第二届联合国人居大会召开 关注可持续的城市未来

2023年06月06日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕6月5日电（记者李卓群）第二届联合国人居大会5日在肯尼亚首都内罗毕开幕，大会将重点关注普及可负担住房、城市气候行动、城市危机应对、可持续发展目标本地化与多层次治理、财政与繁荣等议题。

　　本届大会主题为“通过包容和有效的多边主义实现可持续的城市未来：在全球危机时代实现可持续发展目标”。大会将审议联合国人类住区规划署（人居署）的活动，审查《新城市议程》和《2030年可持续发展议程》的执行进展，审议世界城市论坛的报告，展开会议特别主题对话，并讨论人居署新一期战略计划。

　　联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在开幕式上说，当今世界正面临多重危机，气候变化、环境污染和生物多样性丧失进一步加剧国家与地区间的不平等，全球约有30亿人面临住房短缺问题。联合国人居署为此已将适足住房、气候适应、可持续发展目标本地化、更好的城市危机管理列为工作优先事项。

　　联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中说，2030年实现联合国可持续发展目标的进程已经过半，但全球仍然危机四伏，不平等正在加剧，全球气温上升带来灾难性影响，新冠疫情阻碍减贫进程等。要改变这一切，城市将是关键的战场，同时需要恢复活力和更具包容性的多边主义帮助城市发挥作用。

　　当天下午，中国住房和城乡建设部部长倪虹在大会全体会议上发言说，应对全球性危机挑战，建设更健康、更安全、更宜居的城市是世界各国的共同责任。中国将一如既往支持联合国人居署工作，同人居署一道推进全球发展倡议和新城市议程的落实，为实现可持续的城市未来而不懈努力。

　　本届大会将于9日闭幕。联合国人居大会每四年召开一届，首届大会于2019年5月27日在内罗毕召开。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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