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中方强调外部干涉和单边制裁解决不了中部非洲问题

2023年06月06日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月5日电 中国常驻联合国副代表戴兵5日在安理会中部非洲问题公开会上发言强调，施加外部干涉和单边制裁解决不了问题。

　　戴兵表示，近期非洲多国局势表明，解决非洲问题必须从内部寻找解决方案。国际社会要尊重当事国主权和主导权，为维护地区政治稳定提供正能量。动辄施加外部干涉、单边制裁，不仅解决不了问题，反而会激化矛盾。中方认为国际社会应从当事国实际和人民需要出发客观评价人权工作，不能把人权当作空洞的口号，更不能作为干涉当事国内政的工具。

　　戴兵说，地区非法武装团体、恐怖主义、几内亚湾海盗活动等十分猖獗，刚果（金）东部局势、苏丹动荡外溢影响令人担忧，加剧地区人道和难民危机。中方支持中部非洲国家经济共同体秉持共同安全理念，强化集体安全合作。国际社会要支持地区国家反恐部队能力建设，加大对几内亚湾海上安全问题投入，鼓励地区国家增进互信、消弭分歧。

　　戴兵表示，近期主要经济体采取不负责任的金融货币政策，对外转嫁经济金融风险，周期性收割发展中国家财富，对于非洲等发展中国家来说是最大的外部风险因素。发达国家和国际金融机构要切实理解地区国家难处，兑现发展援助承诺，保持人道资金投入，帮助地区国家渡过难关，同时支持地区国家增强发展韧性。

　　戴兵说，中国是中部非洲国家的好朋友、好伙伴，坚定支持地区和平发展事业。中方愿同国际社会共同加大对地区关注和投入，提供更多建设性的支持。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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