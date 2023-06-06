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法国前驻美大使发推：如此对待中国，美国到底想要什么？

2023年06月06日07:47 |
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日前，法国前驻美大使热拉尔·阿罗在推特上提出一个值得思考的问题，“奇怪，他们（美国）制裁中国国防部长，他们对中国进口商品征收关税，他们大幅限制对华技术出口……现在他们反而对中国立场的强硬感到惊讶。美国到底想要什么？”

图片来源：法国前驻美大使热拉尔·阿罗社交媒体推特截图

不久前，美国防部声称，“中方拒绝美方有关在新加坡举行两国防长会晤的提议”。对此，中国外交部发言人华春莹在推特上一针见血地指出，美国一直抱怨不能与中国防长对话，但事实上，中国国防部长还在美国的制裁名单上，“在提出会晤之前，美方不应该至少先解除制裁吗？或者，也许美国实际上并不介意违反自己实施的制裁？”

中国国防部对此表示，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。美方一方面口口声声要加强沟通，另一方面又不顾中方关切人为制造障碍，严重破坏两军互信，这不是致力于沟通的应有态度。

在科技和经贸问题上，美国的做法也令人称奇，一边为维护科技霸权滥用出口管制措施，试图通过《芯片与科学法》《通胀削减法案》围堵打压中国，另一边，又对中国横加指责。

5月，美国美光公司在华销售产品未通过网络安全审查，美国国务院发言人马修·米勒在记者会上强词夺理一事，将美国的“双重标准”暴露无遗。

当被问到“为什么美国可以禁止中国公司开展商业活动，却不允许中国做同样的事？”时，米勒宣称，美国对中国的禁令出于“国家安全担忧”；在记者追问“中国也可以有国家安全方面的担忧，不是吗？”时，米勒称，中国已经明确表示，对商业持开放态度；记者继而提出，美国也称自己对商业开放，最终，米勒表示，“他们当然可以根据自己的意愿作做任何决定，但应该在透明的监管框架下进行。”

在这件事情上，中国外交部发言人明确地指出，中国的网络安全审查不针对特定国家和地区，我们也不排斥任何国家的技术和产品。美国以国家安全为借口，在没有任何事实依据的情况下，将1200多个中国企业和个人列入各种清单，实施各种限制，这才是经济胁迫，这才是不可接受的。

在另一条推文中，阿罗指出，从美国在伊拉克战争、世贸组织违规、所谓“反恐战争”中的表现可见，是美国首先违反了“基于规则的秩序”。世界上其他国家看到了这一点，对此感到愤慨。

图片来源：法国前驻美大使热拉尔·阿罗社交媒体推特截图

阿罗此前也曾表示，他对“基于规则的秩序”这一概念“有极大怀疑”。

在美国智库昆西治国方略研究所2022年举办一场题为“美国是否准备好面对一个多极世界”的线上会议上，阿罗曾指出，“基于规则的秩序”实际上只是一种“西方秩序”，当前各类国际机构的核心岗位也长期由美、法、英等西方国家的人占据，新兴力量对美国的单边主义行为和强权政治表现愈发不满。

阿罗直言，即使想做的事违反国际法，美国人也会为所欲为，因为定义规则的标准掌握在他们手中。

美国政府的“二号外交官”、常务副国务卿舍曼一度声称，“中国是一个越来越大的挑战，因为中国有能力挑战基于规则的国际秩序”。

对此，中国外交部表示，中方是国际秩序的维护者，始终坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。破坏、践踏国际规则和秩序的不是中方而是美方。中方奉劝美方，与其给别人乱扣“帽子”，不如反躬自省，纠正错误，摒弃霸权、尊重主权，摒弃霸道、共谋和平相处之道，摒弃霸凌、致力于互利共赢。

来源：齐鲁壹点

(责编：毛思远、白宇)

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