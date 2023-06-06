本报记者 岳林炜 马 菲 曹师韵

近日，日本多个民间团体联合发起反对福岛核污染水排海“东京行动”。图为民众在日本国会附近，手持“不要把核污染水排入海洋”等横幅，抗议日本政府和东电公司强推核污染水排海计划。

本报记者 岳林炜摄

连日来，日本政府和东京电力公司（以下简称“东电公司”）强行推进福岛核污染水排海计划，持续遭到广泛质疑和批评。近期，日本民众已举行多次集会抗议，发出“不能让核污染水污染大海”等呼声。国际社会强烈敦促日方采取负责任行动，停止推进核污染水排海计划。多国专家认为，核污染水排海计划不是日方的私事，而是关乎全球公众健康的重大问题，太平洋并不是日本倾倒核污染水的下水道。

“福岛居民都被担忧和不安的情绪笼罩”

“随着排海日期日益临近，福岛居民都被担忧和不安的情绪笼罩。”今年79岁的西丸武进迄今已7次当选福岛县议员，他在接受本报记者采访时表示，福岛绝大多数居民都不赞成排海计划，日本政府应该倾听当地居民的意见，福岛县议会也曾通过反对核污染水排海的决议。“很遗憾，日本政府对这些都选择充耳不闻。”

西丸武进表示，福岛核污染水中所含各种放射性污染物排放入海后，对人体健康产生何种影响尚不明确。“经过福岛各界数年努力，福岛水产品等在日本国内的销售才稍有起色。排海计划一旦启动，我们的努力将全部化为乌有。”

日本福岛县渔业协会联合会（渔联会）最近召开专题会议，参会的百余名渔业人士代表纷纷表达坚决反对核污染水排海的立场。福岛县渔联会会长野崎哲在会上重申“坚持至今的反对立场”。野崎哲在接受日本《朝日新闻》采访时表示，所谓数据显示的“安全”不一定能带来消费者的“安心”。一旦排海计划实施将导致福岛渔业“形象受损”，影响多年来行业的恢复势头。福岛县相双地区渔业协会成员三春智弘也向媒体表达了对日本政府和东电公司的不满，表示排海计划一旦启动，“我们的子孙后代能否继续以海为生？我们的担忧得不到解释。”

近期召开的北海道渔业协会负责人相关会议还通过了一项特别决议案，表示核污染水排海计划尚未得到渔业从业者和民众理解，协会将继续表达坚决反对立场。全日本民主医疗机关联合会事务局长岸本启介表示，本来有多种方案可以选择，日本政府却说排海是唯一方案，“我认为这是毫无根据的，这样的解决方案是绝对不会得到渔民同意的。”日本川崎医疗生活协同组合坂户诊疗所所长竹内启哉称，海洋不是日本的，而是全世界的。从全球环境角度来说，核污染水并不是简单稀释后就可以排放的。

5月30日，日本《北海道新闻》的社论强调，福岛核污染水排海计划不仅在日本国内没有得到充分理解，在国际社会也没有获得充分理解。日本单方面决定核污染水排海计划，一直遭到日本全国渔业协会联合会的反对。不久前在札幌召开的七国集团气候、能源和环境部长会议上，德国环境部部长就表示“不欢迎”排海计划，令人记忆犹新。

《东京新闻》日前发表社论指出，在日本国内，以福岛县渔业相关群体为主，担忧核污染水排海将导致“形象受损”的声音持续不断，核污染水对人体健康的影响疑云未消。至少持续30年之久的排海计划，其安全性并未得到充分保证。日本政府应正视核污染水处理问题，“在安全性得到充分确认并建立起严格监控体系之前，不应强行推进排海计划。”

“核污染水排海破坏环境，还将影响人类健康安全”

韩国民众反对日本核污染水排海的声浪不断走高。6月3日，韩国最大在野党共同民主党在釜山举行集会，反对日方将核污染水排入大海，约5000人参加集会。共同民主党近日还在韩国国会大厦前悬挂写有“核污染水排海是核恐怖袭击行为”字样的横幅，并号召民众参加反对日本核污染水排海的签名活动，目前已有超过24万韩国民众参与了签名活动。民众纷纷留言表示，“核污染水排海破坏环境，还将影响人类健康安全”“坚决反对影响子孙后代的核污染水排海行为”。

近日，韩国济州道渔民乘坐着悬挂有“反对核污染水排海”“誓死守护济州清洁海洋”的横幅进行海上示威；釜山市民在海边手举“大海是釜山的未来”的标语，高声反对日本核污染水排海。韩国水产业协同组合中央会表示，日本核污染水一旦排海将会导致韩国水产品消费骤减，给渔民造成巨大损失。韩国全国海上船员工会联盟表示，船员长期在海上生活并将过滤后的海水作为饮用水和生活用水，日本核污染水一旦排海将直接影响到船员的生命安全。

韩国—太平洋岛国峰会5月29日在韩国举行，会议强调了保护海洋不受放射性物质污染的必要性。当天，由韩国市民团体组成的“阻止日本放射性污染水排海全国行动”举行抗议活动表示，日本应该优先选择保管核污染水并寻找更加安全的处理方案，将核污染水排放至海洋是最廉价且不可逆转的方案。

韩国民间环保组织“环境运动联合”近日公布的一项问卷调查结果显示，80%以上受访者对于日本核污染水排海计划表示反对；70%以上的受访者不相信日本政府有关核污染水安全问题的主张，且表示如果核污染水排海将冲击水产品消费量。该组织能源气候局局长安哉训表示，在阻止核污染水排海的投机行为和确保水产品安全方面，民众希望政府能够采取更积极的行动。

“核污染水排海不是一国一时之事，必须三思而后行”

日方选择将核污染水排放入海的自私自利行为，持续遭到太平洋岛国的强烈反对和批评。此前太平洋岛国论坛聘请的第三方专家组就尖锐指出，把核污染水排放入海，在技术上落后于时代，在生态伦理上不正当，“核污染水排海不是一国一时之事，必须三思而后行。”斐济副总理卡米卡米加发出质疑：“如果经过‘多核素处理系统（ALPS）’处理过的核污染水如此安全，日本为何不在自己国家、在本国农业等领域利用这些核污染水？”

绿色和平组织日前发表评论文章，批评日本政府违反《联合国海洋法公约》等国际法，未履行进行环境影响评估的国际义务，未全面研究核污染水排海对海洋生物造成的影响及跨界污染影响，把太平洋用作核污染水的倾倒场。德国亥姆霍兹海洋研究中心认为，福岛核污染水排放入海后，放射性物质将在57天内扩散到半个太平洋，10年后将污染全球海域。

日前在瑞士日内瓦举行的第七十六届世界卫生大会相关讨论中，中方代表发言坚决反对日本单方面决定将福岛核污染水排入海洋。中方代表强调，福岛沿岸洋流强劲，核污染水排海10年后，有关放射性核素将蔓延至全球海域。在同各方协商达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。中方代表表示，日方关于“水质无毒，排放有理”的辩解完全站不住脚，必须就一系列问题给出令人信服的答案，强调日方这种为了本国短期私利，损害全人类共同利益的行径必须受到严厉谴责和坚决抵制。

《 人民日报 》（ 2023年06月06日 15 版）

(责编：毛思远、白宇)