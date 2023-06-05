新华社北京6月5日电 2023年6月5日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅表示，马克龙总统4月访华取得圆满成功，两国元首达成一系列战略共识，双方要加紧落实，共同推进下步重要议程，展现中法全面战略伙伴关系的高水平。马克龙总统近期在国际多边平台上的重要表态体现了法方独立自主的外交传统，欧洲各国也更积极同中方开展对话接触，中方对此表示赞赏。相信法方将继续奉行理性积极对华政策，为中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。中欧作为多极化进程两大力量，共同利益远大于分歧，双方应多往合作上想，少往对手上靠，携手为世界提供更多稳定性。

博纳表示，马克龙总统对访华成果特别是同习近平主席深入沟通感到高兴。法方愿同中方加强合作，为法中、欧中关系的发展、为国际和平稳定做出贡献。法方认为欧洲应保持团结，坚持独立自主，同中国建立相互尊重、共同繁荣的伙伴关系。

双方围绕全球性挑战交换了意见。法方期待全球北方和南方国家加强合作，实现更均衡、可持续发展。王毅表示，中国始终是南方重要成员，一直主张发达国家要以实际行动支持南方国家的发展。同时，作为最大的发展中国家，中国坚持通过南南合作为发展中国家提供助力，维护南方国家的正当权益。

双方还就乌克兰问题协调了各自立场，同意要为开启政治解决进程不断积累和创造条件。

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