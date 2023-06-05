人民网里约热内卢6月5日电 （记者宋亦然）当地时间6月3日，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛圭亚那赛区决赛暨圭亚那首届“中海油杯·汉语桥”中文比赛在圭亚那大学顺利落下帷幕。中国驻圭亚那大使郭海燕、圭亚那大学校长默罕默德、中国驻圭亚那大使馆参赞陈锡来和黄瑞、中海石油圭亚那有限公司总经理刘晓祥、圭亚那大学孔子学院外方院长克雷顿出席了本次活动。

中国驻圭亚那大使郭海燕与参赛选手合影留念。圭亚那大学孔子学院供图

比赛内容分为中文自我介绍，以“天下一家”为主题的中文演讲，才艺表演和中国语言与文化知识竞答四部分。来自圭亚那的9名选手参加了本次决赛。选手们结合自己的孔子学院学习经历讲述了自己与中文和中国文化的情缘，学习中文带给他们的快乐和收获，以及对“天下一家”这一主题的个人理解。参赛选手还通过歌唱、舞蹈、朗诵和书法表演等展现自己对中文的热爱，表达了探索中国、了解中国文化的美好愿望。

郭海燕大使为获奖选手颁发特等奖。圭亚那大学孔子学院供图

陈锡来参赞为获奖选手颁发二等奖。圭亚那大学孔子学院供图

黄瑞参赞为获奖选手颁发二等奖。圭亚那大学孔子学院供图

圭亚那大学校长默罕默德为获奖选手颁发一等奖。圭亚那大学孔子学院供图

经过激烈角逐，来自圭亚那大学孔子学院的李晓雅和赵月生脱颖而出，分别获得特等奖和一等奖，并将被推荐赴华参加本年度“汉语桥”世界大学生中文比赛全球决赛。

此次活动由中国驻圭亚那大使馆主办、圭亚那大学孔子学院承办、中海石油圭亚那有限公司提供赞助。当地国家台电视台NCN对比赛进行了现场采访和晚间电视新闻报道。

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