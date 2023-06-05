人民网北京6月5日电 （记者常红）近日云南大学国际关系研究院发布的《澜沧江 - 湄公河合作发展报告（2022）》报告指出，2020年以来，在全球疫情和百年变局交织叠加的复杂背景下，澜湄六国齐心抗疫情，合力谋发展。贸易合作方面澜湄六国实现了逆势增长。

澜湄国家政治安全合作稳步推进，经济和可持续发展不断深化，社会人文交流日益密切，为促进各国经济复苏和区域繁荣奠定坚实基础。2020年以来，澜湄国家认真落实澜湄合作第三次领导人会议、第五次外长会和第六次外长会共识，稳步实施《澜沧江—湄公河合作五年行动计划（2018—2022）》，聚焦“政治安全、经济和可持续发展、社会人文”三大支柱，围绕“互联互通、产能合作、跨境经济、水资源、农业和减贫”五大优先领域展开合作，均取得突出进展和丰硕成果。

政治安全领域紧密合作。澜湄六国高层往来密切，政治互信不断增强，共同引领和推动澜湄合作的发展。六国在历次高层会议上通过了《澜湄合作第五次外长会联合新闻公报》、《澜沧江—湄公河合作第三次领导人会议万象宣言》，以及《关于澜湄合作与“国际陆海贸易新通道”对接合作的共同主席声明》、《关于在澜沧江-湄公河合作框架下深化传统医药合作的联合声明》、《关于加强澜沧江-湄公河国家可持续发展合作的联合声明》和《关于深化澜沧江-湄公河国家地方合作的倡议》等重要文件。澜湄国家领导人、政府和政党往来频繁，政治互信不断增强。在非传统安全合作方面， 澜湄六国开展了广泛而深入的合作。

经济和可持续发展领域亮点纷呈。在贸易合作方面，澜湄六国实现了逆势增长。2020年，中国与湄公河五国贸易额达3229亿美元。其中，农产品贸易额达240亿美元，双双实现了约12%的同比增长。2021年，中国与湄公河国家贸易额继续稳步提升，达3980亿美元，同比增长23%。农产品贸易额约为282亿美元，同比增长18.6%。在投资合作方面，中国企业在湄公河地区的投资金额屡创新高，推动农业、纺织之电子产业园区等合作不断深化，成为中国与湄公河国家经贸关系的新支柱，开创了经济增长新局面。在可持续发展合作方面，六国积极实施《澜沧江—湄公河环境合作战略（2018—2022）》，落实和推进“绿色澜湄计划”，助力澜湄区域落实联合国2030可持续发展议程。“绿色、低碳与可持续基础设施知识共享平台”“促进可持续生计的生态系统管理改善试点”等项目顺利启动。

社会人文交流领域丰富多彩。在新冠肺炎疫情的严峻考验之下，澜湄国家不断创新交流方式，构筑起民心相通的新纽带。“澜湄电视周”、“澜湄合作媒体云峰会”、“澜湄旅游城市合作联盟交流活动”、“澜湄国家历史文化名城对话会”等交流活动顺利举办，2021年6月发布的《关于深化澜沧江—湄公河国家地方合作的倡议》，明确了澜湄国家地方政府开展友好交流与互利合作的主要内容。

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