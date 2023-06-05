新华社以色列埃拉特6月5日电 记者手记：世界环境日走近红海“珊瑚避难所”

新华社记者王卓伦

炎炎夏日，以色列红海海滨城市埃拉特吸引了大量潜水爱好者。即便在浅滩处浮潜，多彩的珊瑚和鱼类也可尽收眼底。不远处的岸上，置于一个个透明水箱中的珊瑚在阳光下同样动人。但它们并非用于观赏，而是在日益加剧的全球气候挑战下服务于科学实验。

“这些（水箱）都是红海环境模拟器，为的是帮助我们了解珊瑚如何应对高温和酸化等生存环境的变化。”在6月5日世界环境日来临之际，埃拉特校际海洋科学研究所珊瑚礁生态学实验室主任毛兹·菲内接受新华社记者采访时说。

位于北纬30度附近的埃拉特是以色列最南部城市，濒临亚喀巴湾。当前，海水升温已导致全球大量珊瑚白化并消失。据联合国环境规划署资助的全球珊瑚礁监测网络发布的《世界珊瑚礁现状：2020年》报告，2009年至2018年间，全球珊瑚礁的珊瑚数量减少了14%。亚喀巴湾的珊瑚在变化的气候环境中表现出极强的韧性，没有出现白化现象。

菲内解释说，亚喀巴湾可谓“珊瑚避难所”，为拯救全球多地岌岌可危的珊瑚提供了启发。“珊瑚通常会在水温高出正常最高值1至2摄氏度时出现白化现象，而这里的珊瑚可以承受高出5至6摄氏度的压力。我们甚至发现，当把温度不断调高时，有些珊瑚甚至表现出更强的活力，它们可能是全球不多见的能够‘享受高温’的珊瑚。”

然而，尽管研究认为这一海域的珊瑚可能会相对更“长寿”，但这并不意味着可以“高枕无忧”。菲内说，当前人类活动给珊瑚的生存环境带来较大威胁，污水排放以及化学、金属物质的侵蚀都会削弱珊瑚对高温的耐受力。

据菲内介绍，研究所共有80个红海模拟器，容纳着人为调整参数后的天然海水，目的是构建高温和海水酸化等珊瑚可能面临的恶化环境。研究人员将珊瑚放置于户外的模拟器里一段时间后，会取回实验室对其全面“体检”。

记者看到，一台机器在一排排红海模拟器中间来回移动，犹如“巡视员”。菲内说，这台设备配备有摄像头和能探测水温、盐度、溶氧量及酸碱度的传感器，可实现在移动设备和电脑上持续、实时监测模拟器中珊瑚的生存状况，一旦出现异常情况便会发出警报。此外，各项监测数据结果均共享给亚喀巴湾沿岸其他国家的同行，供跨国联合研究参考。

走出研究所不远，就是游人如织的水下观测公园，在这里能看到大量五彩缤纷的珊瑚和形态各异的海洋生物。园长阿维夫·利维介绍说，公园每年都会举办许多寓教于乐的科普和教育活动。

利维说，珊瑚礁不仅是众多海洋生物的栖息地，同时也是非常脆弱的海洋生态系统。“人为的小破坏可能导致不可逆转的大问题，我们呼吁大人和孩子时时树立这种意识。”

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