国际在线河南频道消息（仝瑞勤）：5月31日下午，来自阿富汗、孟加拉国、埃塞俄比亚、加纳、喀麦隆、肯尼亚、黎巴嫩、巴基斯坦、波兰等10余个国家的国际青年和外籍专家，组成“一带一路”国际青年采风团，走进信阳市罗山县，了解何家冲村发展史，探访“红”“绿”资源如何助力未来乡村建设。

“一带一路”国际青年采风团拍照记录 摄影 贾亲亲

铁铺镇何家冲村是重要的革命历史纪念地，是全国红军长征四大出发地之一、全国乡村旅游示范村、国家森林乡村。独特的红色文化与绿色生态在这里和谐共生，交相辉映。

何家冲村村景 摄影 贾亲亲

来自肯尼亚的留学生莉迪亚表示，这里山清水秀，风景优美。“从一个落后小山村发展到现在的美丽宜居乡村，无论是便利的交通，还是现代化的居住环境，都让我感受到了中国乡村的发展变化。”莉迪亚为何家冲村的发展点赞。

农文旅融合发展模式激活产业发展的“一池春水”。何家冲村充分推动产业链深度耦合，以农文旅融合发展模式激活特色农业、康养旅游、红色研学等产业一体化发展，创新机制，盘活乡村产业。

“一带一路”国际青年采风团了解何家冲村村史 摄影 贾亲亲

“依托红色的文化资源，何家冲村吸引了很多游客来这里参观学习、开展培训教育等。很多村民通过开展旅游相关项目，如农家乐、民宿等，实现致富增收。”来自阿富汗的留学生马弟说，他希望以后有机会还能来游玩，也会向朋友推荐信阳、推荐何家冲村。

近年来，铁铺镇以红色文化游学、特色农业产业、田园乡村度假和影视文化创意为支撑，以建设全国一流的红色教育研学旅游目的地和大别山乡村振兴标杆为发展目标，打造全省、全市乡村未来社区“一流样板”和“对外窗口”。

为了让越来越多的村民从红色旅游中受益，铁铺镇引进红点人家民宿项目和有稻山房项目，采取“公司+农户”模式，鼓励群众以闲置民居作股本入企入社，打造一批特色民宿、高端民宿。2022年，该镇接待游客约70万人次，带动发展农家乐、酒店旅馆等120余家，直接新增就业500余人，有效带动当地群众增收致富。

国际青年在九龙河上拍照 摄影 贾亲亲

2022年，信阳市发布“城乡未来社区”试点项目，何家冲村入选信阳市首批乡村未来社区试点项目。参访过程中，带着对乡村未来社区的好奇，国际青年采风团一行与当地工作人员沟通交流，认真了解何家冲村的发展过程与现状。

“一带一路”国际青年采风团成员现场提问 摄影 贾亲亲

据介绍，何家冲村借鉴国内外乡村未来社区建设经验，依托红色文化和自然环境优势，正在加速构建彰显红色底蕴、呈现未来元素、引领数字生活体验的未来乡村社区。该村建设的“何家冲智慧大脑”平台通过化零为整挖掘用户现有数据资源，提供智慧农业、智慧旅游、智慧党建、智慧医疗等服务。

合影留念 摄影 贾亲亲

“何家冲村依托红色文化资源和绿色生态资源，带动乡村发展和村民致富增收。当地人都说‘只要你勤劳，只要你想做些什么，处处都有增收的机会’。”来自加纳的留学生贝雨欣说，让他印象最深刻的是何家冲村正在全力建设乡村未来社区，并在建设过程中融合中国古代文化和现代化科技元素。

(责编：于洋、徐祥丽)