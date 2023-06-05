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“为世界文明交流互鉴提供强大的助力”

——访埃及著名汉学家、埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜

2023年06月05日16:30 | 来源：人民网-国际频道
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图为埃及著名汉学家、埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜。受访者供图

图为埃及著名汉学家、埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜。受访者供图

人民网开罗6月4日电 （记者沈小晓）“文化自信已经成为国家软实力的关键要素，对国际影响力和竞争力有着重要影响。”埃及著名汉学家、埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜在接受人民网记者专访时表示，中国的文化自信既是面向自我的自我认同、自我尊重，也是面向世界的自信推介和自信参与，不仅为中华文明的繁荣发展奠定坚实的基础，也为世界文明交流互鉴提供强大的助力。

哈桑·拉杰卜表示，中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性，不仅让世人心驰神往，同时也向人们展示了一个更加优秀、美好、富有智慧的文明。“例如，中国强调在和平相处、公平交流、互利共赢的基础上，加强国际合作。中国在自身的发展上，也大力倡导绿色、可持续、和平的发展方式，推动人类对于全球环境问题的更有效的响应。这就是中华文明和平性的体现。”哈桑·拉杰卜说。

在现代社会，传统文化面临着市场化、全球化、数字化等多种挑战，如何更好地保护、传承、转化和创新传统文化已经成为一个亟待解决的问题。哈桑·拉杰卜表示，中国重视传承和发展传统优秀文化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。他谈到，数字文化产品的大量出现，使得传统文化有了全新的表达方式，数字化技术的发展也推动了文化产业的数字化转型升级。“尤其值得关注的是数字化技术在传统文化保护与传承方面的应用。数字化技术可以对文物进行三维扫描，使得它们的形态、色彩及纹路细节等全面呈现，让人们更好地了解和认识。”

在采访中，哈桑·拉杰卜谈到自己经常收看《国家宝藏》这一节目，对中国运用数字化技术促进文化传承发展印象深刻。“节目运用全息影像技术等数字科技，全方位多角度展示国宝，打造沉浸式情景舞台，生动形象地讲述国宝背后的历史文化故事，每一期内容都令我受益良多。”

“随着国力不断增强和对外交往的日益密切，中国坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新，将进一步助力展现中华文明的魅力，为人类文化多样性的繁荣和文化交流的深化做出更大的贡献。” 哈桑·拉杰卜说。

(责编：崔越、杨牧)

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