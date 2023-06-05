新华社曼谷6月5日电 专访：美债危机暴露美国政治和财政政策弊端——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者林昊

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前在曼谷接受新华社记者专访时表示，美国债务危机对世界经济造成冲击，暴露了美国国内政治以及财政政策的弊端，各国政府以及投资者应警惕其带来的风险。

美国总统拜登3日签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，结束近期围绕美国可能陷入政府债务违约产生的不确定性。这一法案暂缓债务上限生效至2025年年初，是自二战结束以来美国第103次调整债务上限。

“围绕美国债务上限问题的纷争已经沸沸扬扬了一段时间，无论美国国会最终通过什么样的协议，全球经济已经受到了相当大的影响。”蔡伟才说。

蔡伟才指出，美国面临债务危机时，共和党与民主党总是为了各自利益讨价还价、争论不休，给市场、投资者、全球经济带来忧虑和不安。“很明显，围绕债务上限的激烈党争使得债务问题不断政治化。”

他认为，即使美国国会同意提高债务上限，暂时躲过危机，美国政府在应对危机时的举措一定程度上也已经显示出美国财政状况的恶化及重振经济的难度。调整债务上限是治标不治本的权宜之计，导致债务危机的根源是美国长期以来存在严重的收支失衡和财政赤字状况，以及在面临经济危机时依仗美元霸权长期实施超宽松货币政策。

蔡伟才说，美国国债长期被投资者视为避险资产，但不断重复上演的债务危机持续消耗美国政府信用和美债等美元资产价值，影响投资者信心。在泰国，已经有分析机构提出，鉴于美国债务上限问题带来的不确定性，投资者应考虑抛售美元、美债和美国科技股票以降低投资风险。

蔡伟才认为，美国债务危机的影响进一步揭露了美元霸权的危害。近年来，随着美元的波动、美国经济的低迷，以及政治风险等因素，包括泰国在内的不少国家的企业在国际贸易中已经开始采取“去美元”的结算方式。

蔡伟才说，乌克兰危机爆发后，美西方对俄罗斯采取了很多金融制裁措施，包括将俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统外，“美元武器化”迫使各国寻求减少美元依赖，建立一个有效率、低风险、不受美元左右的金融结算系统。

“美债危机已让人们对美元和美债存有戒心。风险意识使得不少国家开始评估并寻求投资平衡，新的国际形势要求各国政府制定适合本国实际情况的风控体系并选择有效避险工具。”蔡伟才说。

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