人民网华沙6月4日电（记者禹丽敏）6月2日，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛及第3届“汉语桥”世界小学生中文秀波兰赛区预选赛，在波兰中西部城市波兹南成功举办。中国驻波兰大使馆教育参赞易军、密兹凯维大学副校长维特科夫斯基、波兰汉学家、在波孔院中外方院长及师生、参赛选手及指导老师等100余人出席。

图片由中国驻波兰大使馆提供

易军参赞在致辞中表示，“汉语桥”中文比赛设立22年来，已经成为连接不同文化的相识之桥、友谊之桥、合作之桥，希望越来越多波兰民众，通过学习中文为密切中波人文交流、增进两国人民相互了解作出积极贡献。维特科夫斯基副校长高度评价与蓬勃发展的中国密切开展交流合作的重要意义，并表示学校将一如既往支持孔院发展，推动与中国开展教育和语言文化交流合作。

图片由中国驻波兰大使馆提供

本次比赛由中国驻波兰大使馆主办，密兹凯维大学孔子学院承办，来自华沙、波兹南、克拉科夫、奥波莱、革但斯克等地的近20位选手参赛，比赛分为主题演讲、知识问答、才艺展示三个环节。大、中、小学生演讲主题分别为“天下一家”“追梦中文，不负韶华”“快乐中文”。比赛中，选手们围绕主题分享了自己学习中文的经历和感悟，展示了有关中国历史、国情、人文、地理等方面的知识储备和学习成果。在才艺展示环节，选手们各显神通，抖空竹、唱中文歌、变魔术、器乐演奏、舞蹈、中国书法等轮番上演、精彩纷呈，赢得了评委和观众们的阵阵掌声和喝彩。

图片由中国驻波兰大使馆提供

经过激烈角逐，最终来自革但斯克大学孔院的卜嘉宁（Weronika Buczkowska）、克拉科夫孔院托晨恩（Bartosz Turczyński）和彭安宁（Anna Pasionek）分获大、中、小学生组冠军，他们将代表波兰前往中国参加全球总决赛。

(责编：贾文婷、杨牧)