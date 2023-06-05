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斡旋方敦促苏丹冲突双方恢复停火谈判

2023年06月05日10:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月5日电 沙特阿拉伯4日发表声明，敦促苏丹武装部队和快速支援部队恢复停火谈判，以达成新的停火协议。

　　根据沙特外交部的说法，尽管先前的停火谈判已暂停，苏丹冲突双方谈判代表仍留在沙特红海港口城市吉达。作为斡旋方的沙特和美国敦促苏丹冲突双方恢复谈判，以达成并执行新的停火协议，最终永久停止敌对行动。

　　4月27日，在埃及南部与苏丹交界的阿尔根边境口岸，人们离开苏丹进入埃及境内。新华社发（拉德万摄）

　　苏丹冲突双方5月20日在吉达签署为期7天的短期停火协议，协议5月22日晚生效。随后一周内，双方仍时有交火，只是规模有所减小。双方5月29日晚同意将协议有效期延长5天。但第二天，苏丹首都喀土穆南部地区以及隔河相望的首都“西大门”恩图曼再次爆发激烈冲突。

　　苏丹武装部队5月31日宣布，暂停与快速支援部队有关停火和开放援助通道的对话，理由是对方反复违反停火协议。快速支援部队驳斥这一说法，指责苏丹武装部队才是反复毁约的一方。

　　据联合国数据，苏丹境内已有大约120万人流离失所，逾42.5万人逃到境外。苏丹眼下亟需援助和保护的民众达到2500万人、即超过半数人口，但交火持续妨碍援助送达。（张旌）

(责编：于洋、徐祥丽)

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