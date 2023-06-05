“丝路书屋—中国书架”项目赠书仪式在阿举行

李健大使和法里斯校长为“丝路书屋—中国书架”揭幕。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔6月4日电 （记者王传宝）“丝路书屋—中国书架”项目赠书仪式4日在阿尔及尔第一大学举行。中国驻阿尔及利亚大使李健、阿尔及尔第一大学校长法里斯、中石化非洲代表处总代表卫东等嘉宾出席活动并致辞。

李健在致辞时表示，在阿中资企业始终以助力阿社会发展为己任，相信这批图书会成为阿尔及利亚学子丰富知识储备、深入了解中国的窗口，使馆将继续鼓励中国企业积极参与阿高教事业发展，为两国人文交流与合作不断注入新动力。

法里斯表示，阿中传统友谊深厚，双边关系牢固紧密，“中国书架”的设立将构筑起两国间知识与文化之桥。阿尔及尔第一大学是阿成立最早的大学，教学和科研实力雄厚，希望后续与中国企业和高校开展更多务实合作。

卫东表示，阿尔及尔第一大学多年来培养了一代代青年才俊，希望此次赠书为学校发展和学生成长起到积极推动作用。中石化始终积极履行社会责任，愿为促进阿经济可持续和多元化发展持续贡献企业力量。

赠书仪式后，李大使与法里斯进行简短会谈，就推动中国高校和企业与阿尔及尔第一大学开展校际、校企合作交换意见。

本次向阿尔及尔第一大学赠送的图书约460册，包括阿拉伯语、法语、英语三个语种，涵盖中国政治、经济、社会、文化等方面，均由中石化提供。

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