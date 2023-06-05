人民网罗马6月5日电（记者谢亚宏）“乒搏人生、侨助亚运”首届希腊华侨华人乒乓球友谊赛当地时间4日在雅典举办。比赛由个人赛和团体赛组成，在经历了5个多小时的淘汰赛、半决赛和决赛后，最终由希腊中国和平统一促进会、希腊华人华侨福建联合总会和希腊华侨华人总会分别获得团体赛前三名。

中国驻希腊使馆办公室主任郭晓宇代表肖军正大使对活动成功举办表达祝贺。他表示，此次比赛体现了广大旅希侨胞身在异乡，心系祖国，共同助力杭州亚运会。希望通过此次活动，使侨胞们增进了解，加深友谊，收获健康。

希腊华侨华人总会会长邹勇在致辞中向参赛者、裁判员，以及为本次赛事付出辛勤劳动的组织者表示衷心的感谢。他表示，杭州亚运会即将开幕，身在海外的我们，时刻与祖国守望相助。侨胞们与家人朋友一起加油助威，不仅展示了希腊华侨华人的团结与活力，也共同营造欢乐的比赛氛围。祝愿各位参赛者赛出成绩、赛出风格、赛出精神。

本次希腊华侨华人乒乓球友谊赛联合主办单位有（排名不分先后）：希腊华侨华人总会、希腊华人华侨福建联合总会、希腊青田同乡会、中希工商总会、希腊华侨华人妇女会、希腊中国和平统一促进会、中希投资者联合会。

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