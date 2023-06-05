人民网东京6月5日电（记者 岳林炜）日前，中国驻日本大使吴江浩应邀在日本国际贸易促进协会交流会上发表演讲时表示，美国因素已经成为影响中日关系稳定发展的最大外部挑战，日方配合美国遏制中国的消极倾向正在侵蚀中日两国经济界合作信心。为维护中日经贸合作健康发展，双方要警惕抵制“去风险化”、维持开放的合作、恢复和增强合作动能。吴江浩呼吁日本经济界坚定对华合作信心，加大对华合作投入。

吴江浩在演讲中表示，当前中日关系形势严峻复杂，遇到不少新问题、新风险、新挑战，特别是美国因素已经成为影响中日关系稳定发展的最大外部挑战。中方始终主张，双方要回到中日四个政治文件确立的各项原则基础上，真正践行互为合作伙伴、互不构成威胁的重要共识，牢牢把握两国关系的正确方向。一段时期以来，日方公开将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，在七国集团峰会等场合积极追随配合美国遏制中国。这种消极倾向正在蔓延至经贸领域，侵蚀两国经济界合作信心。为了维护中日经贸合作健康发展，双方要着重把握好以下几点：

首先要警惕抵制“去风险化”。有些国家一方面声称不会同中国“脱钩”，另一方面炮制所谓“去风险化”的新说法，实质上就是要人为削弱、割裂同中国的经济联系，还是在搞“去中国化”。日本国内也有一些人渲染形形色色的“中国风险”，从政治风险、法律风险、网络风险、供应链风险，到借台海局势炒作战争风险，再到近来利用个别在华人员从事间谍活动被抓扣事件煽动人身安全风险，最终结论无非就是鼓动撤离中国。中日经贸合作本质上相互依存、互利双赢，中方从来没有把日本当作风险，更不会鼓动企业撤离日本。我们看到绝大多数日本企业头脑是清醒的，眼睛是雪亮的，同时日本对华贸易出现放缓势头。今年一季度日本对华贸易额下降11.5%，其中出口大幅下滑20%。这一现象值得深思，这一趋势应该扭转。

二是要维持开放的合作。中日经贸合作理应是公平开放、全面平衡的合作，不应搞选择性合作、单方面获利，更不能由别的国家来决定中日合作什么能搞、什么不能搞。我同日本经济界人士交流时，谈到节能环保、养老医疗等领域合作积极性很高，但谈到科技创新领域时能感到日方在回避躲闪，这背后的原因我们都十分清楚。近日日本政府正式出台半导体出口管制措施，尽管声称不针对特定国家，不采取“一刀切”做法，但指向性无疑十分明确，中方已表达强烈关切。半导体是日本仅次于汽车的第二大出口商品，也是对华出口第一大商品。如果日方执意对中日半导体合作设限，失去的不仅是中国巨大的市场，更是日本自身的商业信誉和半导体产业的未来。美国的目的是重新确立半导体霸权，如果按美国设计的套路走下去，结果只会有一个，那就是中日“双输”，而美国独赢。希望日方看清形势，作出理性决策，同中方一道，共同维护合作共赢的主基调，维护开放畅通的产供链，维护两国民众的切身福祉。

三是要恢复和增强合作动能。随着当前两国疫情防控进入新阶段，积蓄已久的合作需求加快释放，我们期待两国经济界积极行动起来，尽快恢复互访交流和各领域合作，深挖潜力，打造亮点，提升水平，持续拉紧中日共同利益纽带，为中日关系改善发展不断注入新的活力。年初以来，中国多个地方代表团接踵访日，洽谈对接经贸合作，日本很多企业和地方的知事、市长也表达了访华意愿，期待两国合作开辟新的前景。今年中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、第六届国际进口博览会等大型经贸活动，欢迎日本企业和经济界积极参与，在对华合作中取得更大成功。

吴江浩表示，中共二十大将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，推动实现质量变革、效率变革、动力变革，破解制约发展的突出问题，开辟未来发展的广阔空间。中共二十大报告明确提出，中国将坚持创新驱动发展，建设现代化产业体系，把发展经济的着力点放在实体经济上，打造新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。这些领域很多是日方的强项，都可以成为双方合作的重点和亮点。我们将依法保护包括日资在内外商投资权益，积极解决在华外资企业合理诉求，努力营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

吴江浩表示，今年一季度中国经济运行开局良好，表现好于预期，GDP同比增长4.5%，显现出巨大韧性和潜力。一个很重要的积极信号是消费市场快速回暖，最终消费对经济增长的贡献率达66.6%，成为拉动经济增长的最主要因素。今年“五一”小长假期间，中国国内出行游客达2.74亿人次，同比增长70%，旅游收入约1500亿人民币，均超过疫情前水平，这正是当下中国经济恢复活力的真实写照。今年一季度中国实际利用外资580亿美元，在华新设外商投资企业超过1万家，每天有4.7亿美元外商投资涌入中国，同时也有3.2亿美元中国投资走向世界。希望日本经济界坚定对华合作信心，加大对华合作投入。

演讲结束后，吴江浩还就中日双碳合作、食品农产品贸易、人员往来等日方关心的问题同与会人员交流。

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