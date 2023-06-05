新华社巴西萨尔瓦多6月3日电 综述：中国和巴西清洁能源合作再创佳绩

新华社记者罗婧婧

中广核巴西能源控股有限公司（以下简称“中广核巴西公司”）位于巴西巴伊亚州新坦基市的180兆瓦风电项目日前正式投产，为中国和巴西清洁能源合作再创佳绩，在创造经济效益的同时兼顾社会效益，实现了真正的共同发展。

“与中国在科技创新领域的投资协同合作，使巴西不仅能够进口中国的技术，还能够与之建立起更积极的伙伴关系。”巴伊亚州州长热罗尼莫·罗德里格斯说。

据介绍，新坦基风电项目是中广核在巴西第二个自主建设的绿地项目，于2021年11月开工建设，总装机容量为180兆瓦，项目配置40台风电机组，全部使用中国国产风机设备。

中国驻巴西大使祝青桥对记者说，中国与巴西在新能源合作领域前景广阔。巴伊亚州土地和新能源资源丰富，当地同中国的经贸关系近年发展迅速。期待与巴方一道继续推进双方企业加强对接，发挥好各自优势，达成更多合作成果。

在中巴建设团队共同努力下，该项目较计划提前69天投产，在安全质量、整体工期等方面均达到巴西同类项目前列，并先后获得“巴西风能行业特殊贡献奖”“巴西工程基础设施创新奖”等。

中广核巴西公司首席开发官安德烈·马丁尼告诉记者，他对两国合作抱有坚定信心。新坦基风电项目将两国优势结合，利用巴西充分的风能资源，在新坦基市半干旱的荒地上建起风塔，为当地创造就业，为地方政府创造税收，对当地社区进行投资，将中国先进的技术和具有竞争力的产品引入巴西。

“从项目开始建设到正式投产，我们都与当地社区保持紧密联系，并展开社会项目合作，支持当地可持续发展，”马丁尼说，“我们相信这将创造一段留给后代的传奇。”

马丁尼所说的“传奇”就是中广核巴西公司计划在新坦基市建设新能源科普教育基地。基地将以风电科普为主，兼顾太阳能等知识科普，免费向公众开放。基地规划室内展览建筑面积约1000平方米，包含新能源科普馆、沙盘模型展示、实体（风机设备、光伏组件）展示区、影视中心、展厅、观景平台等场地。此外，基地还将定期组织开展科普教育进课堂活动，风电场技术人员将赴周边学校在课堂上给学生讲授科普知识。

罗德里格斯表示，他很高兴看到新坦基新能源科普教育基地的建设，这将有助于保证企业投资成果能够直接与当地社区建立联系。他介绍说，截至目前，中国企业与巴伊亚州已经在教育、公共安全、可再生能源的生产、发电和输电领域展开合作，希望合作能进一步扩大加深。

祝青桥认为，新坦基风电项目和新能源科普教育基地是新时代中巴加速合作转型升级的生动写照，也是中国企业主动履行社会责任、积极融入巴西社会的创新实践。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)