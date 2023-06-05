新华社内罗毕6月4日电 专访：中国一直是城市可持续发展的倡导者和践行者——访联合国人居署执行主任谢里夫

新华社记者白林

联合国人类住区规划署（人居署）执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫日前表示，中国一直是城市可持续发展的倡导者和践行者，这激发了其他发展中国家效仿。

第二届联合国人居大会将于本月5日至9日在肯尼亚首都内罗毕举行。谢里夫在大会召开前接受新华社记者采访时表示，访问中国时，她对中国以人为本的城市化进程印象深刻，中国的经验值得全球效仿。“我们依靠中国这一强大的合作伙伴，共同推动世界多边主义，推动实施城市可持续发展。”

谢里夫说，联合国人居署希望通过中国在融资、技术、创新和能力建设等多个领域的支持，加快在发展中国家实施城市发展项目。中国为建设绿色城市采取的战略措施有利于全球寻求城市可持续发展、提升气候适应能力并取得包容性增长。她还赞扬中国在消除贫困、应对气候变化和提供经济适用房等方面取得的成就。

第二届联合国人居大会主题为“通过包容和有效的多边主义实现可持续的城市未来：在全球危机时代实现可持续发展目标”。这次会议将讨论经济适用房、气候变化、可持续发展议程的融资和本地化等议题，以实现城市可持续发展。谢里夫说，希望中国代表团在会议期间分享城市可持续发展方面的实践经验。

她指出，得益于中国对非洲国家现代公路、铁路、机场和海港等交通基础设施的投资建设，非洲城市已走上复兴轨道。“我们随时准备与中国和非洲各国政府合作，推进可持续城市化议程。”谢里夫说，希望中国加强向非洲国家转移技术，以促进非洲城市可持续发展。

据谢里夫介绍，联合国人居署和中国建立了密切的工作关系，双方通过有针对性的融资、技术转移和能力建设推进全球城市发展议程。她说，2008年11月在南京举行的第四届世界城市论坛为全球寻求建立具有包容性的城市奠定了基础，中国还在推动建立世界城市日方面发挥了重要作用。

谢里夫说，为加快实现联合国可持续发展目标，推动落实全球发展倡议，中国政府积极行动，支持联合国人居署设立“上海全球可持续发展城市奖”，以鼓励世界各国城市采取脚踏实地的行动，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

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