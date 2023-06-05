新华社莫斯科6月4日电 专访：美国没有资格充当民主人权教师爷——访俄政治学家米尔扎扬

新华社记者陈汀

俄罗斯政治学家、俄联邦政府财政金融大学副教授格沃尔格·米尔扎扬日前接受新华社记者书面采访时表示，美国没有资格充当民主人权教师爷，无权向其他国家强加充满霸权主义色彩的意识形态。

米尔扎扬说，当今的美国无法保障普遍、基本的人权，导致构成美国文明的基本价值正在被抛弃。“这正在破坏美国的基础，对社会产生非常消极的影响。”

米尔扎扬指出，美国少数社会精英仅仅因为拥有更多金钱和权力，就可以通过控制媒体和社会、政治组织操纵国家生活，咄咄逼人地向多数人发号施令，这是一种完全不正常的局面。

他强调，如今美国社会体现的并非真正的民主人权，民主人权的概念被严重扭曲。“在一个真正的民主国家，多数人应该在考虑到少数人意见的情况下决定国家政策，而不是相反地，少数人强行把意识形态、文化或其他态度和范式施加给多数人。”

米尔扎扬指出，美国国内民主人权状况令人担忧，还不断向世界其他国家强加霸权主义意识形态。在米尔扎扬看来，如今美国等西方国家正试图把他们国家占主导地位的意识形态、对人权的理解强加给其他国家。“这完全忽视了其他国家民族的社会、文化、宗教、传统等因素。”

米尔扎扬强调，美国的意识形态充满了谎言，并把自己的模式标榜为“世界唯一正确的模式”。但事实是，世界上许多国家都认识到了美国模式存在的缺陷，认识到了还有其他更有吸引力和更适合本国的可行模式。

当谈到美国举办的两届所谓“民主峰会”时，米尔扎扬指出，该峰会与民主人权根本没关系，其真正目的是试图巩固西方世界地位。他指出，美国急于这么做的原因是其霸权的衰退。

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