亚信秘书长：在亚信“旗帜”下的非正式会晤有助于增进互信 深化友谊

亚洲相互协作与信任措施会议秘书处主办的自行车骑行活动在哈萨克斯坦举行。“亚信”供图

人民网阿斯塔纳6月4日电 （记者 周翰博）为庆祝“世界自行车日”，倡导便捷、可靠、环保的出行方式，3日，由亚洲相互协作与信任措施会议（以下简称“亚信”）秘书处主办的自行车骑行活动，在哈萨克斯坦著名风景区“布拉拜”国家森林公园举行。

本次骑行活动沿着公园内的环“布拉拜”湖自行车道举行，分为19千米和38千米两个距离。亚信秘书长凯拉特·萨雷拜、哈外交部副部长罗曼·瓦西连科、联合国驻哈协调员米卡艾拉·弗里伯格-斯道瑞、多国驻哈使节及国际组织驻哈代表等约80人参加了当天的活动。

罗曼·瓦西连科在骑行活动开幕式致辞中表示，今天这样的活动是促进国际社会更加团结、更加强大的绝佳方式。

凯拉特·萨雷拜指出，在亚信“旗帜”下的非正式会晤正逐步成为阿斯塔纳外交使团的传统，有助于增进互信，深化友谊。据萨雷拜介绍，今年7月，亚信秘书处还将协助哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦承办一场跨境徒步旅行活动。“该活动有助于加强哈吉两国边境合作，促进旅游业发展，创造投资机遇。”

亚信副秘书长迟方对记者表示，亚信秘书处将持续推进环保和人文领域信任措施活动，促进互信、合作与人员往来，维护和平、稳定与安全，实现环境与人类可持续发展的共同目标。

2022年6月，亚信秘书处在哈首都阿斯塔纳举办了首届“世界自行车日”骑行活动，哈外交部负责人、多国驻哈使节及国际组织代表等约100人参加了当天的活动。

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