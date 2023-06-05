新华社北京6月4日电 题：说一套做一套，奉劝美国少来这一套

新华社记者高文成 刘锴

美国国防部长奥斯汀3日在第20届香格里拉对话会上鼓吹美国提出的“印太战略”，用“繁荣”“和平”等漂亮词汇虚构美好愿景，以此粉饰这一充斥冷战思维和霸权逻辑的所谓战略。然而，美国的自我吹嘘与亚太地区国家的普遍感知存在明显错位。美国好话说尽，坏事做绝，言行不一，早已信用破产，这种说一套做一套的把戏注定行不通。

言行不一，体现在美方对待台湾问题、南海问题、中美两军关系等问题上颠倒黑白、贼喊捉贼。美方在种种场合想方设法给中国下套子、贴标签，把“和平”调子唱得很高，但实际上扮演了和平破坏者、地区搅局者的角色。美方强化与台湾地区官方往来，纵容“台独”分裂活动，提升售台武器数量和性能，不断虚化掏空一个中国原则；动辄派遣舰机到南海挑衅滋事，常态化实施所谓“航行自由”行动，增加临时部署、轮换部署，增设军事基地，持续强化南海地区力量存在；损害中方利益关切、不断挑衅示强，为两军交往制造障碍……总之，美方的种种做法让奥斯汀口中的“美国不寻求新冷战”承诺毫无可信度。

言行不一，体现在美国对地区美好愿景的虚构上。嘴上说着促进亚太地区繁荣，实际上却在供应链、基础设施等方面破坏地区合作共赢的良好发展态势；嘴上说着维护地区安全，实际上不断挑动对立，在亚太地区加强军事布置，制造紧张氛围；嘴上说着支持东盟“中心地位”，实际上绕过东盟拼凑“四方安全对话”、美英澳三边安全伙伴关系等美国主导的小圈子，试图绑架东盟国家成为地缘竞争的棋子。

言行不一，体现在美国长期打着“民主”“自由”“秩序”等旗号，兜售美式价值观和政治制度，塑造其他国家和世界秩序。美国政客言必称“民主”“自由”，实际上却按照美国模式划定“民主标准”，不允许其他制度道路模式存在，以反民主的方式侵害各国人民自主选择发展道路的自由。美国口口声声讲的国际秩序，实际上是服务美国自身利益、维护美国霸权地位的秩序。在包括亚太地区在内的世界各地，美国炮制和散播“民主对抗威权”的虚假叙事，强迫各国选边站队，制造零和博弈、二元对立，与亚太地区的价值取向和发展目标格格不入。世界上不只有一种发展模式，也不存在放之四海而皆准的制度，绝不能让西方所谓的价值观在亚太地区内制造嫌隙。

2017年2月28日，在韩国首尔的韩国国防部门前，韩国民众高举反对“萨德”系统的标语。新华社记者 姚琪琳 摄

近年来，亚洲地区保持总体和平稳定和快速发展、整体崛起的良好势头。在当前世界百年变局加速演进大背景下，地区国家更加珍视来之不易的良好发展势头，努力守护地区和平红利，不愿意为了成全美国私利选边站队。新加坡总理李显龙指出，各国提出的区域合作倡议“应该有助于将各国团结起来，而不是分裂它们”。美国《外交政策》双月刊网站近日刊文指出，许多地区国家都不认同美国感知的“中国威胁”，也不认同美国把世界分为“威权国家”和“民主国家”这个过于简单的看法，无论华盛顿多努力，旨在迫使各国选边站队的政策都将失败。

亚太地区如今最需要的是和平与合作，而奥斯汀在对话会上公然表示要加强军事部署、发展防务合作、增加军演，投入大量战略和军事资源，却无视各国最关心的发展问题。美国智库美国战略与国际问题研究中心亚洲问题专家迈克尔·格林批评称，美国提出的“印太经济框架”无所作为，就像是“感恩节大餐只有馅料和蘸酱，却没有火鸡”。

6月2日，警察在新加坡香格里拉酒店外执勤。第20届香格里拉对话会定于2日至4日在新加坡举行。新华社发（邓智炜 摄）

形成鲜明对比的是，中国用实际行动表明自身主张：亚太是和平发展的高地，不是大国博弈的棋局。中国与地区国家产业链紧密连接，已成为大多数亚太国家的最大贸易伙伴；中国与地区国家共建“一带一路”，共同发展，各国得到了实实在在的好处。美国外交政策智库卡内基国际和平研究院中国问题专家保罗·亨勒说：“亚太地区的大众观感可能变成，美国会带着枪支弹药来到你面前，而中国则负责处理有关贸易和经济的面包黄油问题。”

美国的漂亮话蒙骗不了国际社会。中国人讲“听其言观其行”，美国开国总统华盛顿也说过“衡量朋友真正的标准是行动而不是言语”。奉劝美国少来说一套做一套的把戏，归根到底，世界看重的不是你怎么说，而是你做什么、怎么做。

(责编：于洋、徐祥丽)