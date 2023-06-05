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油轮故障致埃及苏伊士运河航运短时受阻

2023年06月05日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社开罗6月4日电（记者沈丹琳 姚兵）埃及苏伊士运河管理局4日表示，一艘油轮当天上午在运河航行时因引擎故障导致运河航运短时受阻，故障油轮后被拖船拖走，运河双向航运现已恢复正常。

　　苏伊士运河管理局当天发表声明说，悬挂马耳他国旗的“SEAVIGOUR”号油轮当天上午在运河由北向南航行时出现引擎故障。苏伊士运河管理局主席拉比耶对当地媒体表示，故障油轮抛锚处位于运河单向航道，事故发生后，苏伊士运河管理局立即派出3艘拖船前往救援。拉比耶数小时后发表声明说，拖船已将该油轮拖至双向航道，运河双向航行已恢复正常。

　　国际货运信息平台海上交通网站数据显示，该油轮建于2016年，长274米、宽48.36米。

　　苏伊士运河经常因船只故障导致航运短时受阻。5月25日，散装货船“新海通23号”在苏伊士运河南口发生引擎故障，短暂阻碍航运数小时。

　　2021年3月，悬挂巴拿马国旗的重型货轮“长赐”号在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道堵塞，经过连续数天救援后成功起浮脱浅。

　　苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

(责编：于洋、徐祥丽)

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