新华社新德里6月4日电 据印度媒体报道，印度铁道部长瓦伊什瑙4日表示，初步调查显示，电子联锁系统信号问题导致印东部发生列车脱轨相撞事故。

据《印度时报》报道，当时电子联锁系统向由加尔各答开往金奈的客运列车发出进入主线的信号，但之后信号又被取消。列车随后进入环线并撞上一列静止的货运列车，造成该客运列车脱轨。目前当局正在全力恢复铁路运行，并为遇难者家属开通帮助热线。

报道说，瓦伊什瑙4日在视察事故现场时表示，当前搜救工作已经结束，下一阶段目标是在7日上午前完成轨道恢复工作，并尽快查清事故责任方。

当地时间2日19时左右，一列从加尔各答开往金奈的客运列车在奥迪沙邦巴拉索尔地区的巴哈纳贾火车站附近脱轨，10多节车厢散落四周，一些车厢落在对向轨道上。随后，一列由班加罗尔开往加尔各答的客运列车从对向轨道驶来并撞上脱轨的车厢，造成该列车的几节车厢也脱轨。目前事故已造成至少288人遇难，上千人受伤。

中国驻加尔各答总领馆3日确认，此次事故中没有中国公民伤亡。

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