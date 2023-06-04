新华社石家庄6月4日电（记者邵艺博、任丽颖）5月31日至6月3日，来自加蓬、巴林、斯洛伐克、挪威、马来西亚等24个国家和国际组织的驻华使节应邀赴河北石家庄、雄安新区、保定等地参观访问，进工厂、访乡村、登城墙、看非遗，深入了解中国式现代化的河北实践，感受中国经济社会发展的勃勃生机。

对中国高质量发展充满信心

“这辆车是几驱的？车身多长？越障能力如何？”在参观完长城汽车徐水整车制造基地生产线后，科摩罗驻华大使毛拉纳·沙里夫详细询问工作人员车辆配置情况，并当场决定购买一辆运回国使用。

他说，中国汽车在科摩罗还没有销售，他将成为科摩罗第一个购买中国汽车的人，这将有助于促进当地对“中国制造”的了解。

博茨瓦纳驻华大使巴特郎·塞雷马对工厂现代化、智能化水平之高印象深刻。他说，工厂内部几乎见不到工人，取而代之的是一个个机器人和机械臂，这是中国高质量发展的缩影，让他对“中国制造”的未来充满信心。

在科林电气厂区内，驻华使节们详细了解智能电表、新能源充电桩等产品，表示期待各自国家同中方积极挖掘绿色能源、科技创新等领域的合作潜力。

加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉说，近些年中国在绿色能源方面的努力和成就国际社会有目共睹，科林电气为广大发展中国家提供高性价比的清洁能源产品，也在海外为当地创造了许多就业机会。“在加蓬总统访华期间，两国关系升级为全面战略合作伙伴关系，希望更多中国企业参与到加蓬建设当中。”

挪威驻华使馆临时代办汤柯纳表示，绿色、可持续是中国高质量发展的重要特点，期待同中国在可持续发展方面加强交流合作，共同应对气候变化。

对以人民为中心的理念高度肯定

“农业产业化”“旅游规范化”“养老服务市场化”……听到正定县塔元庄村党委副书记朱蕊讲村发展理念，使节们频频点头。

曾经，这里是正定县有名的穷村，“盼着一年吃细粮，盖上新房娶新娘”是村民们心中头等困难的大事。现在，塔元庄村实现了由传统农业向全产业链现代农业发展的华丽转身。一个有意思的细节是，村民们每三年都会拍一张村“全家福”。

尼加拉瓜驻华大使坎贝尔听得尤为认真。他说，从这些照片中可以深切感受到，这里的人民很有精气神、很有干劲，并且很快乐，而不断改善人民的生活水平正是中国式现代化的目的所在。

塞浦路斯驻华大使玛莎·玛夫罗玛蒂表示，从塔元庄的发展可以看到中国共产党以人民为中心的施政理念，这也是中国能实现脱贫目标的关键。

参观完塔元庄后，使节们来到西柏坡，参观西柏坡纪念馆和中共中央旧址，了解中国革命历史。

“在西柏坡，我对中国共产党‘依靠人民、为了人民’的思想代代相传有了更深入的了解。”巴基斯坦驻华使馆公使巴斯拉姆·乔杜里表示，中国共产党带领中国从一个落后的旧社会变为一个现代化国家，让这么多人过上好日子，这不是一件容易的事，中国共产党和中国政府做到了这一点。

对传统文化独特魅力交口称赞

这也是一次体验燕赵文化的人文之旅。在正定南城门城楼上看千年古城，在白洋淀欣赏民俗表演，在曲阳县了解非物质文化遗产定瓷艺术，在高阳县体验中国传统草木染技艺……参访期间，使节们由衷赞叹中国在历史文化保护方面取得的成就。

正定，千年古城。使节们站在南城门城楼上向四周眺望，广惠寺华塔、临济寺澄灵塔、天宁寺凌霄塔、开元寺须弥塔错落有致。玛夫罗玛蒂感慨道：“中国是文明古国，今天我们站在城楼上深有体会，深切感受到中国的文化底蕴和悠久的历史文明。”

在曲阳县参观定瓷展览时，使节们纷纷拿出手机拍照，用镜头记录下这些精美的瓷器。

定瓷以“白如玉、薄如纸、声如磬”名扬天下。定瓷烧制技艺始于隋唐、兴于宋，随后逐渐失传。新中国成立后，开始了定瓷艺术恢复工作，定瓷从此走向新生。

在听完定瓷发展历史的讲解后，加纳驻华使馆公使阿布·欧苏曼深有感触。他说，中国重视传统文化保护与传承，值得称赞。

在“未来之城”雄安新区，使节们在考察了起步区建设后一起来到白洋淀。雄安古乐、舞狮子、鹰爪翻子拳、河北梆子等众多民俗表演轮番上演，使节们喝彩声不断，为表演者热情点赞。

以白洋淀芦苇秆为作画原料制作的芦苇画，是省级非物质文化遗产。非遗传承人现场作画，吸引众多使节驻足观看。芦苇画本色天然、古朴典雅，花草鱼虫、山水风景皆可展现。看到现场展示的佳作，多位使节用手机扫码购作伴手礼。

马来西亚驻华使馆参赞穆罕德·阿兹兰说，在雄安参观令他印象尤为深刻的是，这座面向未来打造的国际化城市，很好地保留了“过去的痕迹”，这是中国式现代化的一个鲜明特质。

参访中，使节们纷纷表示，他们将积极推进各自国内企业、商协会与河北主动对接，推进经贸、产业、人文、国际友城等方面的务实合作，并感叹此次参访是一次真正的深化友谊之旅、文化交流之旅、务实合作之旅。

(责编：卫嘉、白宇)