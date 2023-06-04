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在这个国际场合，中方正告美国三句话！

2023年06月04日14:28 | 来源：新华社
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新华社新加坡6月4日电 中国代表团3日在香格里拉对话会期间举行媒体吹风会，坚决反对美国防长奥斯汀大会发言对中方的不实指责，就美“印太战略”、台湾问题、南海问题、中美两军关系介绍中方原则立场，并送美方三句话：“领导不是霸权，地位取决作为，行动胜于空谈。”

中央军委联合参谋部副参谋长景建峰中将首先点明了美鼓吹“印太战略”意在巩固其霸权地位的实质。景建峰表示，冷战已经过去32年，美国非但没有清除“五眼联盟”、双边军事同盟等冷战残余，反而炮制拼凑“四边机制”、三边安全伙伴，以意识形态划分阵营、挑起对抗。“美国为了一己私利，不顾地区国家求稳求治的诉求，通过利诱胁迫，把别国顶在前面当枪使，根子上维护的是唯美独尊的霸权体系。”

关于台湾问题，景建峰严厉批驳美方涉台言论罔顾事实、颠倒黑白。“一段时间以来，美方不断虚化掏空一个中国原则，强化与台湾地区官方往来，纵容‘台独’分裂活动，提升售台武器数量和性能，频繁穿航台湾海峡炫耀武力，拉拢他国插手台湾问题。”

景建峰强调，中方在台海周边组织的军事反制行动，针对的就是“台独”分裂活动和外部势力干涉，天经地义、无可指摘。改变现状的帽子扣不到中方头上！美方“以台制华”，“台独”挟洋自重，才是改变现状、加剧紧张、破坏稳定。“台湾问题事关中国核心利益，容不得任何妥协退让。中国人民解放军全时待战、随时能战，坚决捍卫国家主权、统一和领土完整。”

景建峰表示，近年来，美国持续插手南海问题，借机打压他国。这与地区国家求和平、谋发展、促稳定的意愿和努力，完全背道而驰。中国主张以和平方式解决南海争议。地区国家有能力、有信心、有智慧处理好南海问题，不需要域外国家来多管闲事。

景建峰说：“美国才是南海局势紧张的真正推手。近年来，美方动辄派遣先进舰机到南海挑衅滋事，常态实施‘航行自由’行动。美还变本加厉，增加临时部署、轮换部署，增设军事基地，持续强化南海地区力量存在。美国这么做，只会带来更多安全风险、更大危机隐患。”

针对美国防长指称所谓“中国军队不专业的拦截行动”，景建峰表示，中国南部战区已经就此公布了事实真相，是美方侦察干扰在前，中方依法处置在后。中方坚定维护各国依据国际法所享有的航行和飞越自由，中国军队采取的行动，是应对有关国家挑衅的必要举措，完全是合理合法、安全专业的。

景建峰指出，中方重视发展中美两军关系，两军的接触交流并未中断。当前中美两军关系面临的困难，责任在美方。但美方一边呼吁要沟通交流，一边在损害中方利益关切；一边声称要加强危机管控，一边又不断挑衅示强，世上没有这样的道理。中方敦促美方切实尊重中方核心利益和重大关切，以实际行动为两军交往扫除障碍，推动两军关系重回正轨。

“香会是讨论安全的平台，不是鼓噪霸权的秀场。中方是为和平而来，为发展而来，为合作而来；而美方明显是为宣扬‘领导地位’，为抹黑打压他人而来，为维护自身霸权而来。”景建峰说，“相信坚持战略自主、追求和平发展的国家，不会随美起舞，重走阵营对抗的老路。”（记者：毛鹏飞、蔡蜀亚、林宁；视频：王沛；编辑：程大雨、淡然、张炼、周良、孙浩、陈玉芬）

(责编：于洋、刘洁妍)

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