新华社北京6月4日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”世界大、中学生中文比赛日前分别在埃塞俄比亚、马达加斯加、塞尔维亚、白俄罗斯等国举行。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃塞俄比亚赛区决赛3日在首都亚的斯亚贝巴举行，共有16名大学生选手和6名中学生选手参加当天的比赛。

比赛分为“天下一家”主题演讲和中华才艺展示两个环节。经过激烈角逐，来自亚的斯亚贝巴大学和奥罗米亚州寄宿中学的参赛选手分别荣获大学组和中学组第一名，将代表埃塞赛区参加在中国举办的“汉语桥”世界大、中学生中文比赛总决赛。

中国驻埃塞大使赵志远、埃塞教育部国际关系司司长特雷费·贝莱等中埃机构代表参加活动。特雷费·贝莱表示，“汉语桥”比赛为埃塞的大中学生提供宝贵的语言和文化交流机会，有助于推动埃中两国在经贸、教育、文化、旅游、农业等各领域交流合作不断取得新进步。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛马达加斯加赛区决赛3日在首都塔那那利佛落幕。

当天，来自塔那那利佛大学孔子学院和塔马塔夫大学孔子学院的20位选手参赛。比赛分为主题演讲和中华才艺展示两个环节。最终，来自塔那那利佛大学孔子学院的学生李嘉（中文名）获得冠军。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛塞尔维亚赛区比赛3日在首都贝尔格莱德落下帷幕，共有15名中学生参赛。

比赛在贝尔格莱德第一高中举行。比赛分为高级组和初级组，包括主题演讲、才艺展示、知识问答和模拟中文面试环节。经过激烈角逐，来自格拉迪什卡高中的埃米莉·约维奇摘得高级组桂冠，将代表塞尔维亚参加在中国举办的总决赛。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛意大利暨圣马力诺赛区比赛6月1日在意大利南部城市卡塔尼亚举行，米兰国立大学孔子学院选手马欣悦（中文名）获一等奖。她将代表意圣赛区参加第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛。

比赛由中国驻意大利使馆主办，意大利恩纳科雷大学孔子学院承办。这是疫情后首次进行这一赛事的线下比赛，来自意、圣10所孔院的18位选手参加比赛。

“汉语桥”比赛白俄罗斯赛区颁奖典礼6月1日在白俄罗斯国立技术大学主楼大礼堂举办，白俄罗斯教育部第一副部长巴哈诺维奇、中国驻白俄罗斯大使谢小用、白俄罗斯部分高校领导以及师生、家长代表参加。其间，白中学生还共同表演了精彩的节目。

巴哈诺维奇指出，白方高度重视并大力支持在白推广中文教学，20多年来开展了众多教学项目，以满足白国内对中文专业人才的需求。他相信，今天学习中文的同学们将为白中关系富有前景的美好未来打下坚实的基础。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛斯里兰卡赛区决赛于5月31日和6月1日在该国凯拉尼亚大学举行。

本次比赛吸引了来自斯多所高校的近300名大学生参加，30人通过选拔参加决赛。决赛分为笔试、演讲和才艺表演三个部分。来自凯拉尼亚大学的萨菲亚赢得冠军，将代表斯里兰卡大学生参加在中国举办的“汉语桥”总决赛。

据中国驻波黑使馆5月29日消息，第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛波黑赛区决赛日前成功举行。

本次大赛主题是“追梦中文，不负韶华”。参赛选手在演讲、知识问答、才艺表演三个环节展开角逐。来自巴尼亚卢卡文法学校的学生李如曦（中文名）凭借扎实的中文功底和令人印象深刻的才艺表演摘得桂冠。她说，自己的梦想是赴华学习计算机专业，并亲身体验中国的文化和历史。（参与记者：凌馨、汪平、石中玉、陈占杰、鲁金博、车宏亮、张修智）

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