法国议会6月1日通过“网红”行业监管法案，旨在更好地规范“网红”商业活动并打击“网红”在社交网络上的出格行为。法国由此成为针对“网红”商业活动率先制定完整监管框架的国家之一。

这项跨党派法案于今年1月底提交，法国国民议会和参议院分别于5月31日和6月1日对法案进行投票表决，并一致通过。法案旨在打击误导性或欺骗性商业行为在互联网上的蔓延，让“网红”世界不再成为法外之地，违法者最高可面临两年监禁和30万欧元罚款。

当前随着数字经济的发展、社交网络的大规模使用以及消费者购物习惯的数字化，“网红”数量越来越多，广告内容也越发多样，“网红”商业活动因此面临复杂而前所未有的监管问题。据法国《世界报》报道，法国目前估计有15万名“网红”，其中部分人的所作所为使这一群体成为众矢之的。

为此，法案针对“网红”和“网红经纪人”的身份及从业行为提出了法律定义和规范。当商业行为涉及的金额超过某个门槛时，品牌与“网红”和“网红经纪人”之间必须签订书面合同。另外，法案强化了线上平台承担的责任和义务，例如必须提供用于举报非法内容的按钮等。

为加强对消费者的保护，法案禁止针对部分商品或服务的推广，其中涉及整形手术和含有尼古丁的产品等。此外，法案提出了专门针对未成年人的保护措施，如禁止向18岁以下人群推广博彩游戏、体育赌博等。另外，法案强调了从业行为的透明度，包括为合作伙伴有偿推广的内容必须明确提及属于“广告”或者“商业合作”，经过图像优化的自拍、被修饰过的身体照片等必须标明是“经过处理的图片”等。

法案在议会通过后，法国负责中小企业、贸易、手工业和旅游的部长级代表奥利维娅·格雷瓜尔在推特上发文表示：“今后，网红们拥有了一个明确的从业框架。面对部分人的出格行为，消费者将得到更好的保护。”

(责编：于洋、刘洁妍)