人民网墨西哥城6月3日电 （记者彭敏）墨西哥当地时间6月2日，由中国驻墨西哥大使馆主办，尤卡坦自治大学孔子学院承办的第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区决赛在尤卡坦自治大学成功举办。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区决赛选手与嘉宾合影。尤卡坦自治大学孔子学院供图

本次比赛分三部分进行。第一部分是中文演讲和即兴问答，选手们结合自身学习中文的经历，围绕演讲主题“天下一家”，引经据典阐述理解。随后，众评委老师就学生的演讲内容进行即兴问答。选手们的回答从容稳定，发挥出最高水平。比赛第二部分是中华知识问答，主要考察选手们的汉语语音、语法、词汇等知识以及对中国国情、民俗历史和科学技术的了解。第三部分是中华才艺展示，选手们通过歌曲演唱、京剧、舞蹈、书法、绘画等才艺节目，充分展现了各自的独特舞台魅力以及中国文化的博大精深。精彩丰富的表演赢得了观众的热烈掌声。

经过激烈角逐，最终来自尤卡坦自治大学孔子学院的Oyuki Estibaliz Dalay（王涵雪）以流畅且激昂的中文演讲和感人肺腑的歌曲演绎，获得现场评委和观众的一致好评，斩获一等奖，将有机会代表墨西哥参加“汉语桥”全球总决赛。

获奖选手合影。尤卡坦自治大学孔子学院供图

中国驻墨西哥使馆教育专员吴小燕、科技专员李世琦、墨西哥国立大学孔子学院外方院长Jenny Acosta女士、尤卡坦自治大学孔子学院外方院长Andres Aluja、中方院长许长青、执行院长Pamela Cristales、当地华侨华人代表及观众近百人出席了本次活动。

(责编：于洋、吴成良)