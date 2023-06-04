人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区决赛在尤卡坦自治大学成功举办

2023年06月04日13:47 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网墨西哥城6月3日电 （记者彭敏）墨西哥当地时间6月2日，由中国驻墨西哥大使馆主办，尤卡坦自治大学孔子学院承办的第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区决赛在尤卡坦自治大学成功举办。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区决赛选手与嘉宾合影。（尤卡坦自治大学孔子学院供图）

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区决赛选手与嘉宾合影。尤卡坦自治大学孔子学院供图

本次比赛分三部分进行。第一部分是中文演讲和即兴问答，选手们结合自身学习中文的经历，围绕演讲主题“天下一家”，引经据典阐述理解。随后，众评委老师就学生的演讲内容进行即兴问答。选手们的回答从容稳定，发挥出最高水平。比赛第二部分是中华知识问答，主要考察选手们的汉语语音、语法、词汇等知识以及对中国国情、民俗历史和科学技术的了解。第三部分是中华才艺展示，选手们通过歌曲演唱、京剧、舞蹈、书法、绘画等才艺节目，充分展现了各自的独特舞台魅力以及中国文化的博大精深。精彩丰富的表演赢得了观众的热烈掌声。

经过激烈角逐，最终来自尤卡坦自治大学孔子学院的Oyuki Estibaliz Dalay（王涵雪）以流畅且激昂的中文演讲和感人肺腑的歌曲演绎，获得现场评委和观众的一致好评，斩获一等奖，将有机会代表墨西哥参加“汉语桥”全球总决赛。

获奖选手合影。尤卡坦自治大学孔子学院供图

获奖选手合影。尤卡坦自治大学孔子学院供图

中国驻墨西哥使馆教育专员吴小燕、科技专员李世琦、墨西哥国立大学孔子学院外方院长Jenny Acosta女士、尤卡坦自治大学孔子学院外方院长Andres Aluja、中方院长许长青、执行院长Pamela Cristales、当地华侨华人代表及观众近百人出席了本次活动。

(责编：于洋、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部