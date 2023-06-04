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2023恩格斯国际学术研讨会在英国举行

2023年06月04日13:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网英国伊斯特本6月3日电 （记者许立群、周卓斌）为纪念《共产党宣言》发表125周年，2023恩格斯国际学术研讨会6月1日至3日在英国伊斯特本举行。

来自英国、中国、德国、美国、爱尔兰、西班牙、罗马尼亚、丹麦、土耳其、印度等十多个国家的近百位专家学者就马克思主义与中国式现代化、马克思恩格斯思想、生平和著作等话题展开深入研讨。研讨会由英国布莱顿大学和英国马克思—恩格斯国际人文交流学会共同主办。

与会中外学者表示，中国式现代化的实践生动阐释了马克思主义为什么行，具有重要的现实意义和世界影响，有力打破了现代化就是西方化的迷思。

北京师范大学马克思主义学院教授王炳林表示，中国式现代化把马克思主义作为根本指导思想，开辟了马克思主义中国化时代化的新境界。

圣路易斯大学西班牙分校教授伦左·洛伦特表示，科学社会主义在中国的发展，为国际马克思主义研究带来了新的思考维度和活力。

剑桥市前市长乔治·皮帕斯结合多次访问中国的亲身经历，介绍了马克思主义指导中国改革发展取得的巨大成功。他表示，中国式现代化丰富了现代化的选择路径，将为人类文明发展作出巨大贡献。

复旦大学马克思主义学院教授夏巍表示，中国式现代化克服了资本主义现代化的弊端，开创了人类文明的新形态。

会议主办方表示，本次研讨会为中西方学者搭建一个人文交流、文明互鉴的平台，是一次马克思主义研究领域国际合作的成功实践。

本次研讨会举办地伊斯特本是恩格斯晚年经常光顾和活动的英国海滨城市，恩格斯逝世后其骨灰播撒于附近海域。

(责编：于洋、吴成良)

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