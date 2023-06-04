人民网新加坡6月3日电 （记者刘慧、杨一）3日，在新加坡出席第二十届香格里拉对话会的中方代表团召开媒体吹风会，针对美国国防部长奥斯汀在当天的大会发言中多次对中方进行不实指责，介绍中方原则立场。

中央军委联合参谋部副参谋长景建峰表示，美鼓吹“印太战略”，其实质是继续巩固其霸权地位。首先，它是在挑动集团对抗。冷战已经过去32年，美国非但没有清除“五眼联盟”、双边军事同盟等冷战残余，反而逆历史潮流而动，炮制拼凑“四边机制”、三边安全伙伴，以意识形态划分阵营、挑起对抗。其次，它是在蛊惑利用地区国家。美国为了一己私利，不顾地区国家求稳求治的诉求，通过利诱胁迫，把别国顶在前面当枪使，根子上维护的是唯美独尊的霸权体系。第三，它是在损害地区安全和发展。美军加大地区兵力部署，常态化开展针对性极强的演训活动，四处侵权挑衅、耀武扬威，破坏的是地区和平稳定，动摇的是各国追求发展繁荣的根基。美国的这些做法及其背后的用意，值得我们高度警惕。

关于台湾问题，景建峰强调，第一，世界上只有一个中国，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。第二，一个中国原则是国际社会的普遍共识，是遵守国际关系基本准则的应有之义。第三，完成祖国统一大业，是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同意愿和神圣职责。

景建峰表示，美方涉台言论罔顾事实、颠倒黑白，是完全错误的。一段时间以来，美方不断虚化掏空一个中国原则，强化与台湾地区官方往来，纵容“台独”分裂活动，提升售台武器数量和性能，频繁穿航台湾海峡炫耀武力，拉拢他国插手台湾问题。我们在台海周边组织的军事反制行动，针对的就是“台独”分裂活动和外部势力干涉，天经地义、无可指摘。改变现状的帽子扣不到我们的头上！美方“以台制华”，“台独”挟洋自重，才是改变现状、加剧紧张、破坏稳定。台湾问题事关中国核心利益，容不得任何妥协退让。中国人民解放军全时待战、随时能战，坚决捍卫国家主权、统一和领土完整。

关于南海问题，景建峰表示，近年来，美国持续插手南海问题，借机打压他国。这与地区国家求和平、谋发展、促稳定的意愿和努力，完全背道而驰。他重申，第一，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。南海仲裁案所谓裁决是非法、无效的，中方不接受不承认。第二，中方主张以和平方式解决南海争议，中方始终致力于同直接有关的当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过对话协商解决有关争议。地区国家有能力、有信心、有智慧处理好南海问题，不需要域外国家来多管闲事。第三，美国才是南海局势紧张的真正推手。近年来，美方动辄派遣先进舰机到南海挑衅滋事、横行霸道，常态实施“航行自由”行动。美还变本加厉，增加临时部署、轮换部署，增设军事基地，持续强化南海地区力量存在。美国这么做，只会带来更多安全风险、更大危机隐患。

针对美国国防部长指称所谓“中国军队不专业的拦截行动”，景建峰表示，中国南部战区已经就此公布了事实真相，是美方侦察干扰在前，中方依法处置在后。中方坚定维护各国依据国际法所享有的航行和飞越自由，中国军队采取的行动，是应对有关国家挑衅的必要举措，完全是合理合法、安全专业的。

对美方有关中美两军沟通的言论，景建峰指出，中方重视发展中美两军关系，两军的接触交流并未中断。当前中美两军关系面临的困难，责任在美方，因为美方一系列错误言行没有为两军沟通交流创造条件、营造氛围。沟通应当是良性的、基于相互尊重的，但美方一边呼吁要沟通交流，一边在损害中方利益关切；一边声称要加强危机管控，一边又不断挑衅示强，世上没有这样的道理！

景建峰最后送美方三句话：领导不是霸权，地位取决作为，行动胜于空谈。

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