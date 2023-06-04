新华社北京6月4日电 通讯：驰骋在亚欧大陆上的“钢铁驼队”

新华社记者赵戈 王科文

无论晴雨，新疆霍尔果斯铁路口岸繁忙运营。伴随汽笛鸣响，一列列中欧班列缓缓驶入驶出，继而日夜兼程驰骋在亚欧大陆上。

口岸换装场里，高大的龙门吊稳稳抓起集装箱，如搭积木一般有序摆放。阵雨突来，霍尔果斯站货运车间货装值班员海米提继续指挥龙门吊进行换装作业。“现在货物换装很繁忙，我们要充分利用好作业时间。”他说，5月以来，他明显感到中欧班列的频次在增加。

霍尔果斯古为丝绸之路要冲，今为“一带一路”沿线重要枢纽。10年来，“一带一路”合作的走深走实带动了霍尔果斯的蓬勃发展，中欧班列的成长壮大彰显“一带一路”合作的旺盛活力。

2013年，“一带一路”倡议正式提出。正是那一年，海米提来到距家乡伊宁市不远的霍尔果斯站工作。他先后担任过铁路货运员、货运值班员、生产调度员，如今带领十几个人的班组负责进出境货物的装卸。

“哈萨克斯坦铁路是宽轨，中国是准轨，载满货物的班列要想顺利出入境，就要在这里进行地起和落地作业。”海米提介绍。

七条长达850米的换装线，即便有时以小电车代步，海米提每天也时常需要徒步4万步以上。“我的岗位虽平凡，但能亲眼见证这条钢铁大动脉越来越繁荣，看到这些班列载着‘一带一路’沿线国家的产品驶向成都、西安、义乌等城市，我感到很自豪。”

“中欧班列载货量大、运输时效快、周期稳定，为企业节约了运输成本。尤其近两年，我们可以通过数字口岸系统实时查询班列信息，使办理通关手续更加便捷化，许多客户已将中欧班列运输列为首选物流方案。”新疆中联海通国际货运代理有限公司霍尔果斯分公司业务主管郭春雷说，仅今年一季度，该公司代理的中欧班列已有140余列，同比增长10%。

据统计，霍尔果斯铁路口岸自2016年通行首趟中欧（中亚）班列以来，已通行超过2.8万列。目前，班列开行线路累计达77条，辐射境外18个国家、45个城市和地区。

中国国家铁路集团有限公司的数据显示，今年1至4月，中欧班列累计开行5611列，运送货物60.9万标箱，同比分别增长17%、32%。

波兰是中欧班列进入欧盟的重要门户。2016年，统一品牌中欧班列首达欧洲仪式在波兰首都华沙举行，中欧班列从此成为“钢铁驼队”的统一名称。

近年来，波兰边境小镇马拉舍维奇成为中欧班列重要的过境点和集散地。来自中国的日用百货、电器、服装从这里发往西欧、中东欧和俄罗斯，波兰等沿线国家的特产也由此出口到中国。

“中国同中东欧国家合作很好，特别是中欧班列项目，开行数量一直在增加。”波中商务联合会副主席亚采克·博切克说。

西班牙首都马德里是“义新欧”中欧班列的目的地之一。经由霍尔果斯中转，日用百货、电器等中国商品由浙江义乌始发而来，西班牙红酒、橄榄油等产品热销中国。

今年是中西建交50周年。用西班牙工业、贸易与旅游部副秘书长巴勃罗·加尔德的话说，这趟列车是两国关系良好发展的象征，证明了“距离对于两个友好国家来说不是障碍”。

汽笛响亮，万里联通。不同地域、不同轨距的铁路串联起一条国际大通道，“钢铁驼队”正在继续绘制着经贸往来、人文交流的新画卷。（参与记者：张章、孟鼎博）

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